Cosa prevede l’avviso e come partecipare al progetto “Calabria in tour”

Con avviso del 29 luglio Unioncamere Calabria, nel quadro del progetto “Calabria in tour”, cofinanziato dalla regione Calabria ha indetto una manifestazione di interesse per la selezione di aziende calabresi del settore agroalimentare, turismo e artigianato da coinvolgere in azioni da realizzare in Olanda, Repubblica Ceca e Romania.

Il progetto si propone di aprire nuovi mercati per la commercializzazione dei prodotti delle aziende calabresi coinvolte, attuando azioni in linea con le dimensioni aziendali (Pmi) e con il piano per l’internazionalizzazione della regione Calabria.

La finalità dell’iniziativa

Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di:

1) promuovere le eccellenze del comparto turistico, enogastronomico e dell’artigianato della Calabria presso i mercati europei dei Paesi target;

2) incrementare il business per le imprese attraverso la Rete dei “Ristoranti Italiani nel Mondo” certificati “Ospitalità Italiana” presenti nei 3 Paesi Ue utilizzando la rete delle Camere di commercio italiane all’estero;

3) cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda di prodotti di qualità;

4) promuovere la vendita dei prodotti online facendo provare le eccellenze calabresi.

Il pacchetto dei servizi

Le imprese beneficeranno di:

a) promozione e approvvigionamento del prodotto o del servizio per le 3 azioni di promozione, “eventi paese”, che saranno realizzati presso i ristoranti certificati “Ospitalità Italiana” ad Amsterdam, Praga e Bucarest;

b) attivazione della vendita online;

c) azione di tasting da realizzarsi presso strutture di vendita delle città dove si svolgeranno le azioni di promozione;

d) follow-up operativo: le imprese saranno supportate in ogni fase e le azioni monitorate al fine di favorire la sostenibilità del progetto e la capacità dello stesso di generare un’attività commerciale continua.

Le spese di viaggio e soggiorno all’estero sono a carico dei partecipanti.

Modalità di partecipazione

Le aziende che intendono partecipare devono inviare la domanda all’indirizzo areapromozione@unioncamere-calabria.it entro e non oltre il 9 settembre 2019.