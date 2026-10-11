Cede un balcone nel Napoletano, quattro feriti: due sono ricoverati in codice rosso

1 minuto per la lettura

Volevano visitare un immobile in ristrutturazione ma la loro visita si è trasformata in tragedia quanto un balcone ha ceduto ed è crollato, quattro feriti di cui due gravi

NAPOLI – Una visita che è finita con il trasformarsi in tragedia per una famiglia in provincia di Napoli. Erano, infatti, andati a vedere un immobile in fase di ristrutturazione, i quattro familiari coinvolti nell’incidente quando sono rimasti gravemente feriti a seguito del crollo di un balcone.

È quanto accaduto questo pomeriggio, 11 ottobre 2026, a Santa Maria la Carità, centro in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via del Canneto per il cedimento di un balconcino di un’abitazione in ristrutturazione e attualmente disabitata che si trova al piano ammezzato di una palazzina.

In quel momento, secondo una prima ricostruzione sommaria degli eventi, erano presenti sul balcone quattro persone: padre, figlio, figlia e genero. Tutto hanno riportato gravi lesioni dovute alla caduta successiva al crollo. I sanitari hanno trasportato due dei familiari in codice rosso presso l’ospedale del Mare e presso il Cardarelli di Napoli, altri due feriti, invece, sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia. I rilievi e le indagini sono affidate ai carabinieri.