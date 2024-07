Grotta Azzurra: in arrivo il divieto di navigazione a motore

2 minuti per la lettura

Grotta Azzurra: il sindaco di Anacapri, Franco Cerrotta, ha proposto l’installazione di una serie di boe a cento metri dalla costa.

La splendida Grotta Azzurra e le acque cristalline di Cala Ventroso potrebbero presto vedere un cambiamento significativo nelle regole di navigazione. La proposta del sindaco di Anacapri, Franco Cerrotta, di installare una serie di boe a cento metri dalla costa, è stata accolta positivamente dalle autorità. Durante una riunione tenutasi a Napoli, l’ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo della Campania, ha manifestato il suo sostegno per l’iniziativa, con l’obiettivo di limitare la navigazione a motore in queste aree delicate.

SICUREZZA BALNEAZIONE E NAVIGAZIONE

All’incontro, oltre all’ammiraglio Vella e al sindaco Cerrotta, erano presenti il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Capri, Francesco Potenzieri, e l’assessora alla Risorsa Mare, Manuela Schiano. L’intento comune è quello di incrementare la sicurezza della navigazione e della balneazione, oltre a proteggere l’ambiente marino dalla crescente pressione delle imbarcazioni a motore, come motoscafi e yacht, che affollano le acque dell’isola specialmente durante la stagione turistica.

DIVIETO DI NAVIGAZIONE GROTTA AZZURRA: IN COSA CONSISTE?

Le misure proposte prevedono che la navigazione resti consentita al personale autorizzato, come i battellieri che trasportano i turisti con barche a remi, garantendo così il proseguimento delle attività tradizionali che caratterizzano la Grotta Azzurra. Tuttavia, l’accesso sarà inibito ai natanti a motore, al fine di ridurre i rischi per i bagnanti e minimizzare l’impatto ambientale. La scelta di installare una barriera di boe risponde al costante pericolo rappresentato dalle imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa.

L’alta densità di traffico marittimo, specialmente durante la stagione estiva, rappresenta una minaccia sia per la sicurezza dei bagnanti sia per la conservazione dell’ambiente marino. La nuova regolamentazione mirerebbe dunque a incrementare la sicurezza della navigazione e della balneazione, proteggendo al contempo l’ecosistema marino. L’incremento della sicurezza e la tutela dell’ambiente sono priorità che l’amministrazione comunale di Anacapri intende perseguire con decisione. Le autorità marittime hanno espresso la loro “massima collaborazione” per supportare questa iniziativa, sottolineando l’importanza di regolamentare gli spazi marittimi.

TUTELARE LA RISORSA MARE

L’ammiraglio Vella e il sindaco Cerrotta hanno evidenziato «la necessità di tutelare la risorsa mare, non solo tramite il costante controllo da parte delle unità della Guardia costiera e delle altre Forze di polizia, ma anche attraverso scelte condivise e una concreta e incessante opera di sensibilizzazione dell’utenza al rispetto delle più elementari e basilari regole per una corretta e sicura navigazione nelle acque dell’isola». Ora si attende che la decisione venga formalizzata.