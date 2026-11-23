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Boom di presenze alla Biennale di Venezia 2026 dal titolo Minor Keys. Un’edizione destinata a restare negli annali

VENEZIA – Si è chiusa ieri, domenica 22 novembre, la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, intitolata In Minor Keys. Un’edizione destinata a restare negli annali non solo per i numeri, oltre 714 mila visitatori nonostante una durata ridotta di tre settimane per i lavori al Padiglione Centrale, ma per la sua genesi unica e per i cortocircuiti politici e curatoriali che l’hanno attraversata.

UN’ASSENZA CHE PESA

La mostra nasce infatti sotto il segno di un’assenza pesante: quella di Koyo Kouoh. Prima donna africana chiamata a dirigere il settore Arti Visive, la curatrice camerunese è scomparsa prematuramente nel maggio 2025, un anno prima dell’inaugurazione. La Biennale ha scelto di onorarne la memoria realizzando fedelmente il progetto che Kouoh aveva già tracciato nei dettagli insieme al suo team internazionale. Ne è scaturita un’esposizione intima, raccolta, lontana dagli schiamazzi mediatici e sintonizzata su “frequenze minori”, fatta di ascolto, memoria e resistenza poetica.

Eppure, il mondo esterno con le sue fratture geopolitiche non ha tardato a irrompere tra i Giardini e l’Arsenale. Fin dalla vigilia, la manifestazione è stata scossa da aspre polemiche e appelli firmati da artisti e curatori contro la presenza ufficiale dei padiglioni di Israele, Russia e Stati Uniti. Le tensioni internazionali hanno trasformato alcune aree dei Giardini in spazi blindati o attraversati da proteste, rendendo evidente quanto sia difficile separare l’utopia di un’arte pacifica dalle urgenze della cronaca.

IL FENOMENO MEDIATICO E IL PARADOSSO DEL PADIGLIONE AUSTRIACO

Sul fronte strettamente artistico, il vero fenomeno mediatico ed emotivo dell’edizione è stato il Padiglione Austria, trasformato da Florentina Holzinger in Seaworld Venice. Un’opera totale, radicale e viscerale fatta di performer nude, acqua e azione scenica che ha catalizzato l’attenzione di pubblico e critica. Tuttavia, proprio attorno al padiglione austriaco si è consumato uno dei paradossi più evidenti di questa Biennale. Per assistere a una performance che rivendicava libertà e condivisione, i visitatori sono stati costretti ad affrontare ore di coda estenuanti sotto il sole o la pioggia, scontrandosi con aperture contingentate ,dal mercoledì alla domenica e spesso con orari ridotti. Un cortocircuito tra l’ideale di un’arte aperta e accessibile a tutti e una fruizione nei fatti elitaria ed esclusiva.

L’ITALIA INVISIBILE

Infine, resta l’amaro in bocca sul fronte nazionale. Nella Mostra Internazionale curata da Kouoh, la presenza di artisti italiani è apparsa pressoché invisibile, relegando di fatto la creatività del Paese ospitante ai margini del discorso globale. A questo vuoto non è riuscito a supplire il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini: il progetto Con te con tutto di Chiara Camoni, curato da Cecilia Canziani, pur apprezzato per la delicatezza delle sue figure arcaiche in terracotta e per il dialogo con il cinema di Alice Rohrwacher, è passato quasi in sordina. Poco acclamato e raramente al centro del dibattito internazionale, il padiglione nazionale è sembrato rimanere un passo indietro rispetto alle grandi narrazioni della kermesse.

In Minor Keys si congeda così dalla laguna: una Biennale commovente nel suo omaggio postumo e coraggiosa nella scelta della sottrazione, ma segnata dalle contraddizioni di un sistema dell’arte che fatica ancora a conciliare ideali universali, geopolitica e accessibilità reale.