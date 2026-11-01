Mina e le copertine dei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana 

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Non ne fanno più così: non semplici fotografie ma manifesti di un’epoca; le copertine dei dischi di Mina che hanno fatto la storia della musica in Italia

Chiunque abbia almeno una volta sfogliato la collezione di vinili di un genitore o di un nonno si sarà imbattuto in quello sguardo inconfondibile, in un profilo tagliato di netto o in un primo piano magnetico. Parliamo naturalmente di Mina. Ma le copertine dei suoi album e singoli non erano semplici fotografie promozionali: erano vere e proprie opere d’arte visiva, manifesti di un’epoca in cui la musica si poteva toccare, guardare e ammirare prima ancora di metterla sul giradischi.

Oggi, nell’era dello streaming digitale dove ci ritroviamo a guardare minuscole icone sullo schermo di uno smartphone, quel fascino sembra svanito. Non si fanno più copertine così. Perché? E soprattutto, chi c’era dietro la magia di quei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana?

Dietro le storiche immagini di Mina non c’era il caso, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Mina è sempre stata un’artista visionaria e una pioniera della comunicazione, capace di circondarsi dei più grandi professionisti del tempo. Nel corso degli anni, coloro che realizzavano le copertine a Mina erano grandi nomi della grafica, della fotografia e dell’illustrazione italiana: artisti come Mauro Balletti, fotografo e regista che ha firmato la stragrande maggioranza delle copertine a partire dagli anni Settanta; Luciano Tallarini, art director e grafico dallo stile elegante; Giorgio Cavazzano, maestro del fumetto con le sue matite inconfondibili; Ermanno Esposito, grafico e art director di grande talento; e Gianni Ronco, illustratore e pittore capace di creare mondi onirici e surreali.

Insieme, non si limitavano a fare una “bella foto”, ma trasformavano ogni copertina in un set cinematografico o in una provocazione artistica per raccontare l’anima di un disco.

NEL DETTAGLIO ALCUNE DELLE STORICHE COPERTINE

Pensiamo ad alcune di queste pietre miliari visive. C’è imbarazzo della scelta, ma alcune immagini sono entrate di diritto nell’immaginario collettivo:

“Mina” (1971) –Copertina che raffigurava un’immagine di una piccola scimmia e in maniera molto minimale il nome “Mina” scritto sopra in un font piccolo e classico, semplice ma d’impatto.

“Del mio meglio” (1970): Una delle prime grandi raccolte, che giocava con la grafica pulita ma d’impatto, ponendo le basi per un’estetica moderna e sofisticata.

Caterpillar Mina vol. 1/2 (1991): Firmata da Mauro Balletti, questa copertina presenta un’ironica e surreale illustrazione in rosso su fondo bianco che raffigura una figura femminile massiccia e stilizzata mentre si afferra i capelli alle estremità.

Ridi pagliaccio (1988): sempre opera di Mauro Balletti,la copertina ritrae il primo piano magnetico di Mina con un trucco teatrale, sormontata da una spettacolare e bizzarra torta con panna e candeline rosse accese che sembrano esplodere in aria.

Facile (2009): Firmata da Mauro Balletti (con grafica di Giuseppe Spada), con quel disegno essenziale e fanciullesco che ricorda uno scarabocchio su fondo colorato.

Piccolino (2011): Opera realizzata a quattro mani da Gianni Ronco e Mauro Balletti, che ritrae il suggestivo e surreale profilo alieno di Mina in bianco e nero.

Alcune delle copertine dei dischi di Mina

Anche i 45 giri avevano copertine curatissime, pensate per catturare lo sguardo del pubblico vetrina dopo vetrina nei negozi di dischi.

LA DIFFERENZA TRA IERI E OGGI

Il cambiamento è radicale e figlio dei tempi. Con la digitalizzazione, la copertina di un album si è trasformata in un file immagine compresso, concepito per essere visto su uno schermo grande quanto un francobollo. Non c’è più il piacere tattile del cartoncino pesante, dell’apertura “a libro”, della curiosità di leggere i crediti scritti in piccolo sul retro.

Oggi il mercato discografico corre veloce, punta alla quantità e alla fruizione immediata. Le case discografiche investono raramente in progetti visivi complessi e di lunga gestazione, preferendo grafiche seriali o servizi fotografici standardizzati.

Mina, invece, ci ha lasciato in eredità un patrimonio visivo straordinario. Ci ha insegnato che la musica è un’esperienza totale che passa anche attraverso gli occhi. E ogni volta che riscopriamo uno dei suoi vecchi vinili, ci ricordiamo che un tempo la copertina di un disco poteva valere quanto la canzone stessa.