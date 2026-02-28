Skincare e beauty routine: da Sanremo il tutorial perfetto con Naturalmente Bella Cosemetic

5 minuti per la lettura

Dalla Calabria a Sanremo per curare la pelle delle celebrità: il tutorial per la perfetta skincare e beauty routine di Naturalmente Bella

La bellezza, quella autentica, si costruisce nel tempo, attraverso cura, ascolto e metodo. È questa la filosofia che accompagna da sempre Carmela Maschio, esperta di benessere e bellezza a 360 gradi e fondatrice di Naturalmente Bella, pronta a portare la sua esperienza fino a Sanremo nei giorni del Festival prendendosi cura della pelle delle celebrità. E lo farà con la sua linea di prodotti Naturalmente Bella Cosemetic, da lei ideata assieme ad un team di esperti. La maggior parte degli ingredienti è di origine naturale creati per unire efficacia, scienza e rispetto per la pelle.

Perché la skincare è fondamentale (e non è solo estetica)

Prendersi cura della pelle non è un gesto superficiale. È una scelta di salute.

La pelle è il nostro primo filtro verso l’esterno: protegge, respira, reagisce. Stress, inquinamento, make-up, squilibri ormonali e ritmi frenetici la mettono continuamente alla prova. Senza una routine adeguata, la barriera cutanea si indebolisce, i pori si ostruiscono e l’incarnato perde luminosità.

Ecco perché oggi si parla sempre più spesso di skincare consapevole: pochi prodotti, ma scelti con criterio, applicati nel modo corretto. Ed è questa la filosofia di Naturalmente Bella Cosmetic, ideata da Carmela maschio che qui spiega passo passo i trattamenti che andrà ad effettuare alle star con un tutorial completo per tutte e tutti, da ripetere anche a casa.

TUTORIAL: Skincare Naturalmente Bella in 3 step fondamentali

La linea skincare quotidiana di Naturalmente Bella è strutturata in tre passaggi essenziali, pensati per lavorare in sinergia: ecco il tutorial.

Step 1 – Detersione: rimuovere davvero tutto

Gentle Oil Cleanser

Il primo gesto è la detersione, e non può essere superficiale. Gentle Oil Cleanser è un olio struccante e purificante capace di rimuovere anche il trucco più ostinato e waterproof, rispettando la barriera cutanea. L’olio, per affinità, scioglie sebo, make-up e impurità senza aggredire.

Si applica sulle mani e si massaggia su tutto il viso. Sciolto il trucco si rimuove con un panno in microfibra specifico.

Step 2 – Pulizia profonda e prevenzione imperfezioni

Pure Skin – Gel Viso

Formulato con acido salicilico, è studiato per liberare i pori da impurità e tossine, prevenendo la formazione di punti neri.

L’acido salicilico è un beta-idrossiacido che:

penetra nei pori

aiuta a sciogliere il sebo in eccesso

favorisce il rinnovamento cellulare

Si applica sulle mani e si massaggia sul viso per poi essere sciacquato con acqua (meglio se fredda, rassoda). Il risultato è una pelle più pulita, uniforme e meno soggetta a imperfezioni.

La doppia detersione è importante perché solo così la pelle è davvero pulita e pronta a ricevere i trattamenti successivi.

Step 3 – Riequilibrio e idratazione

Hydra Essential

Una formula a metà tra tonico e siero che riequilibra il pH, lenisce e reidrata la pelle, preparandola ai trattamenti successivi.

Dopo la detersione, infatti, la pelle può risultare leggermente alterata nel suo equilibrio naturale. Ripristinare il pH significa rafforzare la barriera cutanea e migliorare l’assorbimento dei principi attivi. Dopo aver applicato il prodotto sulle mani lo si stende dul viso tamponandolo.

TUTORIAL: la beauty routine anti-age con Timeless di Naturalmente Bella

Accanto alla skincare routine quotidiana, il cuore della proposta è rappresentato dalla linea Timeless, un potente booster a base di collagene e acido ialuronico.

Il collagene è la struttura portante della pelle: sostiene compattezza, elasticità e tonicità. Con il tempo la sua produzione diminuisce, rendendo più visibili rilassamento e rughe.

L’acido ialuronico è il grande alleato dell’idratazione: trattiene l’acqua nei tessuti, rimpolpa e dona luminosità immediata.

Il trattamento Timeless si compone di due prodotti essenziali:

Siero : leggero e concentrato, penetra in profondità e prepara la pelle.

: leggero e concentrato, penetra in profondità e prepara la pelle. Crema: nutre, protegge e sigilla l’idratazione.

Come utilizzarli

Il siero: si applica sulle mani e lo si massaggia su tutto il viso e il collo. I sieri, per composizione sono molto ricchi e concentrati di attivi e si assorbono facilmente. Prima del completo assorbimento, picchiettare con le dita il viso per favorire la penetrazione del prodotto più in profondità.

si applica sulle mani e lo si massaggia su tutto il viso e il collo. I sieri, per composizione sono molto ricchi e concentrati di attivi e si assorbono facilmente. Prima del completo assorbimento, picchiettare con le dita il viso per favorire la penetrazione del prodotto più in profondità. Il massaggio: tra il siero e la crema ecco il massaggio drenante. Si inizia con la punta delle dita effettuando dei piccoli pompaggi, leggere pressioni, prima nelle fossette tra le clavicole, poi sotto le orecchie, subito dopo alle estremità degli occhi, in fine sotto il mento. Questi punti servono ad aprire le stazioni linfatiche e favorire l’ossigenazione del viso e il drenaggio.

tra il siero e la crema ecco il massaggio drenante. Si inizia con la punta delle dita effettuando dei piccoli pompaggi, leggere pressioni, prima nelle fossette tra le clavicole, poi sotto le orecchie, subito dopo alle estremità degli occhi, in fine sotto il mento. Questi punti servono ad aprire le stazioni linfatiche e favorire l’ossigenazione del viso e il drenaggio. La Crema: prelevare unaquantità idonea all’applicazione e al massaggio. Lo si applica su viso, collo e decolleté e si massaggia: in primis sul collo, dal mento e verso il basso, per drenare e lavorare sul doppio mento. Con pollice e indice aperti a forbice, si massaggia la mandibola dal mento e verso l’orecchio scendendo sul collo: utile a ridefinire l’ovale del viso; questo passaggio si ripete prima da un lato poi dall’altro. Successivamente, con i palmi delle mani aperti, si massaggiano contemporaneamente i lati del viso: dalla mandibola e verso l’orecchio. Adesso è il momento degli zigomi: pugno chiuso, con la nocca dell’indice si effettua un movimento a U che massaggia dal lato del naso, passando sotto lo zigomo e risalendo verso le tempie. Successivamente, a palmi aperti, dai lati del naso e verso le tempie scendendo con la punta delle dita sul collo. In fine la fronte, con un massaggio dall’arcata sopraciliare e fino all’attaccatura dei capelli.

La bellezza che parte da Sanremo

Portare questa filosofia e queste tecniche fino a Sanremo significa ribadire un concetto semplice: prima del trucco, prima delle luci, prima del palco, viene la pelle.

Ed è proprio questa la missione di Naturalmente Bella Cosmetic: educare alla cura quotidiana, trasformare la skincare in un rituale consapevole e offrire strumenti concreti per mantenere nel tempo i benefici dei trattamenti professionali.