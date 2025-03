Scuola devastata, denunciati gli autori del presunto incendio

1 minuto per la lettura

Tra i denunciati quattro ragazzi minorenni e un maggiorenne. Sono accusati di aver devastato l’istituto Montale-Alpi di Rutigliano

I carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno individuato i presunti autori dell’incendio nell’istituto scolastico di Rutigliano. Denunciati a piede libero i presunti autori dell’incendio che ha devastato, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, l’istituto superiore di istruzione “Montale – Alpi” di Rutigliano, in provincia di Bari.

DENUNCIATI 4 MINORENNI E UN MAGGIORENNE

Si tratta di un maggiorenne e di quattro minorenni. I danni sono stati calcolati in svariate migliaia di euro. Le fiamme, di chiara natura dolosa, avevano coinvolto l’ingresso principale, la stanza professori e l’ufficio di presidenza.

DANNI PER SVARIATE MIGLIAIA DI EURO



Gli autori del reato, dopo aver rotto un vetro della finestra della biblioteca, erano entrati nella scuola. Dopo aver saccheggiato il bar, così avevano ammassato carta ed altro materiale incendiando tutto tramite l’utilizzo di alcool.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, hanno individuato i presunti autori grazie all’identificazione di uno di loro e alla sua iniziale ammissione.



Le motivazioni e le modalità dell’insano gesto saranno ulteriormente ricostruite nel corso dei prossimi giorni.

Saranno precisati i ruoli rivestiti da ognuno dei cinque ragazzi deferiti all’autorità giudiziaria per “danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio aggravato in concorso nonché per furto aggravato in concorso”, un 18enne e quattro 17enni, tutti di Rutigliano.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.