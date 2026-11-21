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Chi era Gianni De Gennaro, l’ex superpoliziotto che dalla Calabria e arrivato ai vertici dello Stato tra mafia, servizi segreti e industria

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, Gianni De Gennaro ha attraversato per oltre quarant’anni i vertici degli apparati di sicurezza dello Stato e della grande industria pubblica. La sua scomparsa, avvenuta a 78 anni nella sua residenza di campagna in Toscana mentre era indagato dalla Procura di Caltanissetta nell’inchiesta sui depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, chiude la parabola di uno dei funzionari più influenti della storia repubblicana.

Calabrese di nascita, apparteneva a una famiglia di servitori dello Stato: suo fratello minore, il generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro, è dal maggio 2023 comandante generale della Guardia di Finanza.

Laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, Gianni De Gennaro era entrato nella Polizia di Stato nel 1973. Negli anni sul campo ottenne due promozioni per meriti straordinari: la prima nel 1980, dopo un conflitto a fuoco all’interno dell’ambasciata belga a Roma; la seconda nel 1990, per le grandi operazioni antimafia condotte su scala internazionale, anno in cui guidò anche a Colonia, in Germania, il blitz per la cattura di due latitanti ricercati per l’omicidio del giudice Rosario Livatino.

UNA CARRIERA DA PROTAGONISTA AL VERTICE DELL’APPARATO DI SICUREZZA ITALIANO

Per oltre un decennio lavorò a fianco di Giovanni Falcone sul fronte delle indagini patrimoniali e transnazionali contro Cosa nostra (Pizza Connection e Iron Tower). Curò nel 1984 l’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta ricevendo poi nel 2006 dall’Fbi, primo funzionario di polizia fuori dagli Stati Uniti, la Medal of Meritorious Achievement.

Primo direttore del Servizio centrale operativo nel 1989 e direttore della Direzione investigativa antimafia dal 1993 al 1994, passò poi al Viminale come vicecapo della Polizia fino alla nomina a capo della Polizia nel maggio 2000. Mantenne l’incarico per sette anni, fino al luglio 2007, attraversando governi di diverso orientamento politico e la stagione del G8 di Genova del 2001, vicenda giudiziaria dalla quale fu assolto in Cassazione.

Dopo aver ricoperto l’incarico di commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania nei primi mesi del 2008, dal maggio dello stesso anno al maggio 2012 guidò il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), l’organismo di coordinamento dei servizi segreti, entrando poi nel maggio 2012 nel governo Monti come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’intelligence. Lasciata l’amministrazione pubblica, dal 2013 al 2020 fu presidente di Finmeccanica (poi Leonardo) e dal 2020 al 2022 della Banca Popolare di Bari.