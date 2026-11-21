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La morte di Gianni De Gennaro ha suscitato la reazione di tutto il mondo istituzionale dal presidente Mattarella alla premier Giorgia Meloni

La morte di Gianni De Gennaro, che si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola nella sua casa di campagna a Montiano in Toscana, ha suscitato una ondata di reazioni.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha telefonato ad Andrea De Gennaro, fratello di Gianni e comandante generale della Guardia di finanza, per esprimere cordoglio per la scomparsa dell’ex capo della polizia.

«Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro». Questo il primo commento della premier Giorgia Meloni contenuto in una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi. «Esprimo il mio cordoglio – ha sottolineato – e la mia vicinanza al fratello, Comandante generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore».

«Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro. Vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene», scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini.

A dirsi sconvolto anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto. Ha servito le istituzioni per tutta la vita indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano. Tocca agli inquirenti fare il loro lavoro. Però credo che in un Paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste. Se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciare la sentenza. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Questo non è giusto, non è da Paese civile – ha proseguito -. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali».

«Quindi ho espresso le mie condoglianze alla famiglia ho telefonato al fratello, il generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e che poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso», ha concluso Tajani.

L’ex capo della polizia nei giorni scorsi era iscritto nel registro degli indagati della Procura di Caltanissetta. L’accusa è di depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

«La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi», ha dichiarato dal canto suo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione», sottolinea.

Notizia «sconvolgente per tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era». Ha detto Matteo Renzi aprendo i lavori dell’assemblea di Italia Viva a Milano. «Se dovessi immaginare un volto che interpreta il deep state penserei a De Gennaro». La sua «scomparsa è tragica. Ci sarà tempo e modo per capire e valutare. Oggi è il momento della pietas, del cordoglio, nel quale il primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. In questi casi il cordoglio viene prima di qualsiasi valutazione», ha aggiunto il leader di Italia Viva.

«Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace». Così il leader di Azione, Carlo Calenda. «Sono affranto, non ho parole. Sono senza parole». Non riesce a dire altro l’avvocato Francesco Bertorotta, che con l’avvocato Franco Coppi, difendeva l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro nella inchiesta per depistaggi.

«Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

«Dispiacere e turbamento per la scomparsa di un uomo delle Stato e delle Istituzioni con cui potrebbe essersene andato un pezzo di verità sulla morte di nostro padre e che avrebbe potuto, oltre che dovuto, contribuire ad aiutare gli inquirenti a (ri)scrivere la storia giudiziaria della strage di Via D’Amelio», ha detto Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio.