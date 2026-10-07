Operazione “Lampo”, 6 arresti, commando calabrese in Valtellina per tentato omicidio

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Operazione “Lampo”. La Polizia di Sondrio esegue 6 custodie cautelari per il tentato omicidio di Castione Andevenno. Dalle indagini sull’agguato del 2 luglio emerge una rete di criminalità tra Valtellina e Calabria. Indagini su spaccio, estorsioni e regolamenti di conti

La Polizia di Stato di Sondrio ha eseguito, nell’ambito dell’operazione denominata “Lampo”, sei misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sul tentato omicidio del 2 luglio a Castione Andevenno. Nel mirino mandante ed esecutori materiali, tutti legati a un regolamento di conti per droga.

COMMANDO CALABRESE IN VALTELLINA

Il commando, composto da 4 persone di origine calabrese, era giunto in Valtellina per un regolamento di conti legato al commercio di stupefacenti con un albanese. Nel pomeriggio dello scorso 2 luglio, nell’area commerciale di Castione Andevenno, un giovane sicario ha fatto fuoco contro un cittadino albanese nell’area commerciale di Castione Andevenno (Sondrio). L’uomo è riuscito a salvarsi “fortunosamente”, anche a causa di un malfunzionamento dell’arma.

OPERAZIONE LAMPO

Sull’episodio ha indagato la Squadra Mobile di Sondrio, coordinata dalla Procura della Repubblica, ricostruendo non solo la dinamica dell’agguato ma anche una serie di reati precedenti collegati.

Ricostruiti i precedenti episodi di pestaggio, rapina, estorsione e numerosi viaggi di droga commessi dall’albanese e da altri suoi complici collegati all’agguato di cui poi sarà vittima. Inoltre, sono stati individuati anche gli autori di un ulteriore tentato omicidio, commesso dai due albanesi. Scoperta anche un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti di eterogenea natura realizzata in Valtellina.

Sull’episodio ha indagato la Squadra Mobile di Sondrio, coordinata dalla Procura della Repubblica, ricostruendo non solo la dinamica dell’agguato ma anche una serie di reati precedenti collegati.

Conferenza stampa in Questura a Sondrio



Ulteriori dettagli sull’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la Questura di Sondrio, alla presenza del Dirigente della Squadra Mobile.