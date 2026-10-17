Tessera sanitaria e false mail per rubare i dati, allarme truffa lanciato dal ministero della Salute

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A lanciare l’allarme è direttamente il ministero della Salute che ha diffuso un alert per mettere in guarda i cittadini da una truffa tramite mail tesa a rubare i dati della tessera sanitaria
False e-mail «che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute per invitare i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali». Questo l’alert del ministero della Salute, diffuso sul sito e i profili social del dicastero.
La truffa funziona così: «Le e-mail fraudolente – spiegano da Lungotevere Ripa – invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente», avverte il dicastero.
Come riconoscere ed evitare la truffa? «Il ministero della Salute non invia e-mail per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali». Il dicastero precisa ricordando che «eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali».
Quindi, ecco cosa fare: «Non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette; non fornire dati personali o sensibili; cancellare immediatamente il messaggio. Per aggiornamenti e informazioni ufficiali, si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti».
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