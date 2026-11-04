Pedopornografia, adescavano minori in chat, sette arresti

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La polizia postale arresta 7 persone e ne denuncia 23 per adescamento di minori e diffusione di materiale pedopornografico. Operazione anche in Calabria.

Adescavano minorenni attraverso chat dedicate a presunti giochi online a contenuto sessuale. Il materiale pedopornografico prodotto veniva poi condiviso e commercializzato in rete, con pagamenti elettronici o in criptovalute. È il quadro emerso da un’indagine della polizia postale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha portato all’arresto di sette persone e alla denuncia di altre 23.

L’operazione ha interessato anche la Calabria, con il coinvolgimento del Centro operativo per la sicurezza cibernetica regionale. Gli investigatori hanno eseguito complessivamente 30 perquisizioni domiciliari e informatiche sul territorio nazionale. Tra le persone coinvolte figurano anche due minorenni.

La denuncia della madre di una quattordicenne

L’indagine è partita dalla denuncia della madre di una ragazza di 14 anni. Su una nota piattaforma di messaggistica istantanea, la minorenne sarebbe stata indotta a partecipare a un gioco online articolato in una serie di sfide a contenuto sessualmente esplicito.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un adulto assegnava un punteggio ai comportamenti delle giovani partecipanti, adescate di volta in volta nelle chat.

Gli accertamenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio hanno consentito di identificare quattro persone accusate di aver creato e gestito le chat. Tutte e quattro figurano tra i sette arrestati.

Il canale a pagamento e la vendita del materiale

Gli investigatori hanno quindi concentrato l’attenzione su un canale a pagamento, individuando altre 30 persone che, secondo l’ipotesi investigativa, erano dedite alla diffusione di materiale pedopornografico.

Il materiale veniva condiviso e diventava oggetto di un successivo commercio online. Gli organizzatori avrebbero ricavato guadagni attraverso pagamenti elettronici e transazioni in criptovalute.

Sequestrati video e 60 supporti informatici

Nel corso delle perquisizioni, la polizia postale ha sequestrato centinaia di gigabyte di video contenenti violenti abusi su minori, anche in tenera età, e 60 supporti informatici.

Nell’abitazione romana di uno degli arrestati, gli agenti hanno inoltre trovato e sequestrato 895 grammi di marijuana.

Il coinvolgimento della Calabria nell’operazione

Alle attività hanno partecipato i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Campania, Sardegna, Puglia e Calabria.

Il coinvolgimento della struttura calabrese rientra nell’esecuzione delle attività investigative sul territorio nazionale.