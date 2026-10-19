Caso David Rossi, la commissione di inchiesta punta il dito contro Mussari

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La commissione d’inchiesta indica due presunti responsabili per l’omicidio di David Rossi, tra questi Giuseppe Mussari, l’ex presidente di Mps di origini calabresi

Svolta nei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi: secondo quanto riferito dal presidente Gianluca Vinci durante la seduta di questa mattina (19 ottobre 2026), la pista seguita porta a due presunti responsabili. La commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi fa i nomi di due persone che “sarebbero coinvolte”.

“L’Ufficio di presidenza ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell’ambito di alcuni colloqui con detenuti”, ha detto il presidente della Commissione parlamentare, Gianluca Vinci, nelle comunicazioni allo stesso organismo parlamentare che si è riunito in seduta stamattina aggiungendo che “in base agli elementi acquisiti dalla Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari (l’ex presidente di Mps di origini calabresi), quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi, e Gabriele Ceccherelli (leggenda del calcio fiorentino), quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva nei confronti di Rossi pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni”.

“CALUNNIOSA FOLLIA”

Mussari, ex presidente di Mps, già ieri, dopo le prime indiscrezioni su un suo presunto coinvolgimento, aveva parlato di “calunniosa follia”, minacciando azioni legali nei confronti di coloro che “oseranno ripeterla”. E così Ceccherelli, leggenda del calcio storico fiorentino, che ieri aveva dichiarato a Libero: “In questa faccenda io sono proprio all’oscuro di ogni cosa. Tutto quello che so l’ho saputo tramite i giornali e questi delle Iene.. E’ venuta anche Rai3 sotto casa a rompere i c…”. “Non so niente, non conosco nessuno di questa vicenda, l’unica volta che sono stato a Siena è stato per comprare un paio di scarpe, non ho nulla a che fare con questa vicenda”, ha poi aggiunto Ceccherelli.