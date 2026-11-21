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La procura di Grosseto e la distrettuale di Firenze indagano sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ipotesi è istigazione al suicidio

La morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro approda tra i fascicoli della Procura di Grosseto. I magistrati inquirenti toscani, infatti, vogliono vederci chiaro e aprono una indagine per istigazione al suicidio.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di campagna in località Querciaiole, nel territorio di Magliano in Toscana. L’apertura di un fascicolo di indagine consentirà agli inquirenti di approfondire ogni aspetto della vicenda. L’obiettivo è verificare se vi siano elementi utili a chiarire le circostanze della morte.

Gli accertamenti sono immediatamente partiti nella villa a due piani immersa nella campagna maremmana, circondata da vigneti e uliveti. L’area è sottoposta a controlli, con un posto di blocco dei carabinieri all’imbocco della strada che conduce all’abitazione. I carabinieri del Ros avevano già raggiunto la proprietà nei giorni precedenti con un decreto di perquisizione. Nel corso della giornata sono arrivati anche due reparti dei Ris di Roma, impegnati nei rilievi scientifici all’interno dell’edificio.

Tra gli obiettivi degli investigatori c’è la ricerca di eventuali lettere o messaggi lasciati dall’ex dirigente di polizia. Ma anche di qualsiasi elemento che possa contribuire a ricostruire le ragioni del gesto e gli ultimi momenti di vita. Sul posto è arrivata anche la procuratrice capo della Dda fiorentina, Rosa Volpe, che, assieme al Procuratore di Grosseto Maria Navarro, coordina le indagini.

Durante il sopralluogo in una dependance dell’abitazione i militari dell’Arma avrebbero ritrovato, secondo quanto riportato da AdnKronos in base ad alcune indiscrezioni, manoscritti di saluto per i familiari e altra documentazione. Da una preliminare ricostruzione sembrerebbe che De Gennaro, mentre si trovava solo in casa, si sia sparato alla testa usando una sua arma regolarmente detenuta.

Parallelamente, gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti di De Gennaro nei giorni precedenti la morte. L’ex capo della Polizia si era recato da solo nella casa di campagna nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre, senza più dare notizie di sé. A lanciare l’allarme i familiari, intorno alle ore 9 di oggi, 21 novembre 2026, dopo che non è riuscito a mettersi in contatto con lui. La segnalazione al 118 della morte di Gianni De Gennaro è arrivata dai carabinieri alle 9.38. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, quella risulterebbe l’unica chiamata di soccorso registrata per l’accaduto. Quando è scattato l’allarme, l’ex capo della Polizia era già morto. Nell’abitazione di campagna è intervenuto il medico legale incaricato dalla Procura di Grosseto per gli accertamenti del caso.

Per ricostruire le ultime ore dell’uomo i carabinieri hanno ascoltato anche i dipendenti di un albergo situato a circa 300 metri dalla villa. Il luogo era frequentato abitualmente da De Gennaro per cenare. Il ristorante della struttura, tuttavia, in questo periodo è chiuso. Gli inquirenti hanno inoltre avviato verifiche sulla presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, nella speranza di individuare immagini utili a ricostruire eventuali passaggi e movimenti. Tra le persone intervenute dopo il ritrovamento del corpo c’è anche il custode della proprietà, Giuseppe Succu, che avrebbe riferito di non essere mai entrato nell’abitazione.

La morte di De Gennaro arriva mentre il suo nome era al centro di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi nelle indagini relative all’attentato di via D’Amelio, nel quale il 19 luglio 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’ex capo della Polizia risultava indagato nell’ambito di quel procedimento.