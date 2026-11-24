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Due indagini aperte sulla morte di Gianni De Gennaro, la prima dalla procura di Grosseto la seconda dalla Dda di Firenze, disposta l’autopsia

Due inchieste aperte da due diverse procure. La morte dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, trovato senza vita lo scorso 21 novembre nella sua tenuta in località Querciolaie, in Maremma, ha attirato l’attenzione non solo dell’intera opinione pubblica ma anche della magistratura. Fin dal principio, infatti, tanto la procura distrettuale di Firenze, guidata da Rosa Volpe, quanto la procura ordinaria di Grosseto hanno dato mandato a polizia e carabinieri di indagare sulla morte dell’uomo testimone della grande epoca della lotta alla mafia. Il suicidio dell’uomo che fu al fianco di Giovanni Falcone negli anni in cui si diradava la nebbia sulla struttura di Cosa Nostra ha ancora troppi punti oscuri che richiedono una adeguata verifica.

Per cominciare venerdì 27 novembre è prevista l’autopsia sul corpo di De Gennaro. L’incarico per l’esame autoptico sarà conferito giovedì 26 novembre a Beatrice Defraia, dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e ad Andrea Paterna, dell’Istituto di Medicina Legale di Siena. A renderlo noto è la Procura di Grosseto.

MORTE DE GENNARO, APERTE DUE INDAGINI A GROSSETTO E FIRENZE, DISPOSTA L’AUTOPSIA

Ma come detto, sulla vicenda sono aperti due distinti filoni di indagine, che procedono su fronti diversi ma che potrebbero intrecciarsi ben presto nella valutazione degli elementi raccolti. Intanto Grosseto procede per istigazione al suicidio e punta a ricostruire le ultime ore di vita di De Gennaro. La Procura guidata da Maria Navarro ha avviato gli accertamenti necessari a ricostruire le ultime ore di De Gennaro e a stabilire con precisione le circostanze della morte. Il corpo è stato trovato all’interno di una dependance della villa. Accanto alla salma si trovava una pistola Ruger calibro 3.80, regolarmente detenuta, sequestrata insieme a due bossoli, uno rinvenuto nel giardino e l’altro all’interno della dependance.

In particolare, tra gli elementi acquisiti dagli investigatori ci sono anche le registrazioni del sistema di videosorveglianza installato nella villa, recuperate dal nucleo investigativo dei carabinieri. Uno di questi video mostra l’ex capo della polizia, secondo quanto trapelato e riportato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, fuori dal casotto mentre esplode un colpo verso il terreno e poi entra. È, secondo l’ipotesi degli investigatori, la prova di sparo, per verificare che la sua pistola Ruger 380 funzioni.

La Direzione distrettuale antimafia di Firenze, interessata soprattutto ai documenti e agli scritti lasciati dall’ex capo della Polizia, invece indaga, attualmente contro ignoti, per verificare se gli stessi documenti contengano riferimenti alle indagini ancora in corso sulle stragi mafiose del 1993. I documenti, tutti scritti a mano, sono sequestrati per essere sottoposti ad accertamenti scientifici, anche con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di impronte o tracce riconducibili a terze persone.

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LA RICOSTRUZIONE DELLE ULTIME ORE DI VITA DI GIANNI DE GENNARO

La ricostruzione delle ultime ore di De Gennaro parte proprio dal suo arrivo in Maremma, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre. L’ex prefetto aveva trascorso la giornata a Roma con il suo legale, il professor Franco Coppi. I due avevano lavorato alla strategia difensiva nell’ambito del procedimento aperto a Caltanissetta a carico di De Gennaro sui presunti depistaggi successivi e relativi alla strage di via D’Amelio. L’ex capo della Polizia, tra l’altro, aveva portato con sé diversi documenti processuali in vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, fissata per il primo dicembre, dopo che il gip aveva respinto la richiesta della Procura di disporre nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

Una volta raggiunta la tenuta, secondo quanto ricostruito finora, De Gennaro avrebbe chiesto alla scorta di essere lasciato solo, con l’intenzione di esaminare le carte senza essere disturbato. Verso le 22 chiama la moglie: «Ormai è tardi, rientro domani». La mattina di sabato 21 novembre, però, i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Il custode della proprietà, dopo aver bussato inutilmente alla porta della dependance, ha guardato dalla finestra e lo ha visto riverso su una poltrona, ormai senza vita, l’arma per terra. Accanto c’erano le lettere per lo stesso custode e i familiari. A quel punto l’uomo ha deciso di avvertire i carabinieri, facendo scattare l’allarme.

La scoperta del cadavere di De Gennaro con accanto la pistola legittimamente detenuta ha innescato gli accertamenti iniziali e la successiva apertura di un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio, atto necessario al fine di avviare tutti i rilievi e disporre l’autopsia. Gli inquirenti hanno avviato verifiche su più punti: dai rilievi scientifici effettuati nella villa all’analisi dei dispositivi telefonici, passando per l’esame dei filmati e dei numerosi manoscritti sequestrati.

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I MANOSCRITTI INDIRIZZATI AL PROCURATORE DI CALTANISSETTA E “A CHI VORRÀ PUBBLICARE”

Proprio la presenza dei manoscritti riveste una notevole importanza in quanto potrebbero offrire informazioni fondamentali per la ricostruzione degli eventi e della consapevolezza dell’ex capo della Polizia. Attraverso i suoi scritti, infatti, sarà possibile comprendere se De Gennaro intendesse lasciare una propria testimonianza sulle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto e sul ruolo da lui ricoperto nel corso della sua attività al servizio dello Stato.

Le due buste indirizzate “al procuratore di Caltanissetta” Salvatore De Luca e “A chi vorrà pubblicare” sono state, invece, trovate nella casa. Chi le ha lette parla di toni durissimi con un riferimento a quello «che nemmeno la mafia», che lo voleva uccidere, «aveva ottenuto». Sono proprio quelle lettere il testamento di De Gennaro. E l’intestazione di entrambe lascia intendere la sua volontà di denunciare quello che è accaduto negli ultimi due anni, ma soprattutto negli ultimi dieci giorni con i carabinieri del Ros che hanno perquisito la sua casa e il suo ufficio, quelli dei collaboratori più stretti, l’abitazione del figlio. E con la richiesta di arresto per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio che il gip ha negato, ma i pm volevano ottenere tanto da fare ricorso al tribunale del Riesame.

Le lettere sono nelle mani dei magistrati di Firenze e Grosseto che indagano per istigazione al suicidio contro ignoti e saranno loro a decidere quando renderle pubbliche, rispettando le volontà dell’ex capo della polizia. Dopo aver scelto di uscire di scena in maniera così drammatica, aveva evidentemente deciso di rendere invece pubblica la propria posizione con accuse esplicite a chi «vuole riscrivere la storia senza conoscerla».

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L’HARD DISK: «ECCO QUELLO CHE CERCATE, NON CONTIENE NULLA DI RILEVANTE»

Nei colloqui intercettati De Gennaro aveva respinto in maniera categorica quella che riteneva un’accusa infamante ed è prevedibile che lo abbia fatto con maggior durezza in quello che ha scritto e indirizzato al capo dei pubblici ministeri di Caltanissetta. «Ho la coscienza a posto», ripeteva, «non ho nulla da temere». Certamente temeva invece le conseguenze che questa inchiesta aveva per le persone a lui più vicine.

A casa di De Gennaro era presente anche un hard disk, probabilmente lo stesso che i magistrati di Caltanissetta cercavano durante le perquisizioni. In un colloquio intercettato De Gennaro ne parlava sostenendo di averlo affidato al figlio. Ma durante le verifiche effettuate dai carabinieri quel supporto informatico non era stato rintracciato, Ora è stato ritrovato e anche in questo caso c’era un appunto scritto a mano: «Ecco quello che cercate, non contiene nulla di rilevante».