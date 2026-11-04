È morto Tinto Brass, addio al maestro del cinema erotico italiano

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È morto Tinto Brass: il regista si è spento a Roma all’età di 93 anni. Da “La chiave” a “Paprika”, ha rivoluzionato il racconto cinematografico della sensualità con uno stile provocatorio, ironico e anticonformista. La famiglia annuncia funerali in forma strettamente privata.

Lutto nel mondo del cinema italiano: Tinto Brass, regista tra i più riconoscibili e controversi del panorama cinematografico nazionale, è morto questa mattina, 4 novembre, a Roma, intorno alle 10.30. A darne notizia sono stati la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice. Per volontà della famiglia, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Con lui scompare una figura anticonformista del cinema italiano, un autore che ha legato indissolubilmente il proprio nome al cinema erotico, trasformandolo in un linguaggio personale, provocatorio e immediatamente riconoscibile, capace di conquistare il pubblico anche oltre i confini nazionali. Attraverso un’estetica inconfondibile, costruita su ironia, desiderio e libertà del corpo, Brass ha portato sul grande schermo una visione originale della sensualità, sfidando convenzioni morali e tabù. Un cinema spesso al centro di polemiche, ma sempre fedele a uno sguardo irriverente, in cui eros e libertà si intrecciano con la sperimentazione.

È morto Tinto Brass, protagonista del cinema italiano

Regista visionario e fuori dagli schemi, dalla sperimentazione degli esordi al successo internazionale, Tinto Brass ha attraversato oltre sessant’anni di storia del cinema italiano, diventando uno dei principali interpreti di un modo libero e dissacrante di raccontare la sensualità.

La formazione e gli inizi: da Milano alla Nouvelle Vague

Nato a Milano il 26 marzo 1933, Giovanni Brass, conosciuto da tutti come Tinto Brass, si laurea in Giurisprudenza prima di trasferirsi a Parigi. Nella capitale francese frequenta la Cinémathèque française diretta da Henri Langlois, entrando in contatto con il fermento culturale e cinematografico della Nouvelle Vague. Sono anni fondamentali per la sua formazione. Brass lavora come assistente alla regia di Joris Ivens e Roberto Rossellini, esperienze che contribuiscono a definire il suo sguardo autoriale e la sua idea di cinema come spazio di libertà espressiva.

Il debutto dietro la macchina da presa arriva nel 1963 con “Chi lavora è perduto (In capo al mondo)”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film suscita polemiche e problemi con la censura, anticipando quello spirito anticonformista che accompagnerà tutta la sua carriera. Negli anni successivi Brass sperimenta linguaggi, generi e forme narrative differenti, sviluppando un cinema personale, caratterizzato dalla critica sociale, dalla provocazione e dalla ricerca visiva.

Da “La chiave” a “Così fan tutte”: i film che hanno segnato la carriera di Tinto Brass

Prima di diventare uno dei nomi simbolo del cinema erotico italiano, Tinto Brass attraversa generi e sperimentazioni differenti. Tra le prime opere figurano “Col cuore in gola” (1967), “L’urlo” (1968), “Nerosubianco” (1969) e “La vacanza” (1971), film che confermano la sua voglia di sperimentare e di rompere con i modelli cinematografici tradizionali. Una svolta importante arriva con “Salon Kitty” (1976), ma è soprattutto con “La chiave” (1983), interpretato da Stefania Sandrelli, che Brass conquista un vasto successo di pubblico. Il film segna l’inizio di una stagione particolarmente fortunata, nella quale l’erotismo diventa il centro della sua poetica cinematografica.

Seguono “Miranda” (1985), “Capriccio” (1987), “Paprika” (1991), “Così fan tutte” (1992), “Monella” (1998) e “Senso ’45” (2002). Pellicole che consolidano la sua notorietà e contribuiscono a costruire un immaginario cinematografico immediatamente riconoscibile, nel quale il corpo femminile, il desiderio e il piacere diventano elementi centrali della narrazione. Il suo ultimo lungometraggio da regista è “Monamour”, del 2005.

L’omaggio di Venezia e gli ultimi anni

Anche negli ultimi anni il cinema di Brass ha continuato a suscitare interesse e a essere riscoperto. Nel settembre 2026 la Mostra del Cinema di Venezia gli ha dedicato un omaggio scegliendo “Col cuore in gola” per la preapertura dell’83ª edizione, nella nuova versione restaurata in 4K. Il regista, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, era stato rappresentato dalla moglie Caterina Varzi, che aveva ritirato per lui anche il Premio Pietro Bianchi, riconoscimento alla carriera assegnato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. In un’intervista pubblicata nell’agosto 2026, Brass aveva ripercorso alcuni momenti della propria vita, parlando del cinema, dei ricordi e del rapporto con la moglie. «La morte fa paura solo quando pensi di avere sprecato la tua vita», aveva dichiarato, lasciando emergere una riflessione sul tempo e sul percorso personale e artistico compiuto.

Tinto Brass, una firma inconfondibile nella storia del cinema italiano

Tinto Brass è stato molto più del regista che ha fatto dell’erotismo il proprio marchio di fabbrica. È stato un autore capace di attraversare stagioni cinematografiche differenti, sperimentando linguaggi e sfidando continuamente i confini imposti dalla morale e dalle convenzioni sociali. La sua idea di sensualità, spesso provocatoria e dissacrante, ha diviso pubblico e critica, ma ha contribuito a renderlo uno dei cineasti italiani più conosciuti a livello internazionale.