È morto Toni Capuozzo, l’apprezzato giornalista di guerra aveva 77 anni

2 minuti per la lettura

Morto a 77 anni il giornalista di guerra Toni Capuozzo. Ha ridefinito il giornalismo raccontando le persone dietro alcuni dei conflitti recenti più importanti.

Si spegne oggi, 12 novembre, all’età di 77 anni il giornalista Toni Capuozzo lasciando un lungo percorso professionale segnato da reportage, testimonianze e storie raccolte nei luoghi di guerra più tormentati del mondo. Lo scorso 23 ottobre aveva annunciato sul suo profilo Facebook di star affrontando un tumore. «Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti» scriveva il reporter sui social.

Giornalista, scrittore e inviato di guerra, aveva raccontato conflitti e crisi internazionali per decenni, dall’ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan. Un mestiere che lo aveva portato a confrontarsi con la violenza della guerra, ma anche con i racconti storici delle sue vittime.

IL RACCONTO DEI VOLTI DIETRO LA GUERRA

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Capuozzo aveva iniziato la sua carriera giornalistica nel 1979 sulle pagine di Lotta Continua, occupandosi di raccontare il terremoto in Montenegro e la nascita del conflitto nelle isole Farkland. Dopo le collaborazioni con Reporter, Panorama Mese ed Epoca, era arrivato in televisione, prima a Mixer e poi a Mediaset.

Il suo nome rimane legato soprattutto ai reportage dai fronti di guerra. Nel 2004, inviato di guerra in Iraq, ha subito un sequestro insieme alla troupe del Tg5 nei pressi di Najaf.

Tra le sue cronache più memorabili ricordiamo l’assedio di Sarajevo. In quel contesto, Capuozzo aveva conosciuto Kemal, un bambino che aveva perso una gamba a causa della guerra. Insieme al suo operatore Igor avevano contribuito a portarlo in Italia. Il piccolo di otto mesi era stato accolto nella sua famiglia e aveva vissuto con loro per cinque anni, prima di ricongiungersi con il padre a Sarajevo. Un incontro nato nel mezzo di una tragedia e diventato un legame commovente.

TRA IL GIORNALISTA E L’UOMO

Per anni è stato uno dei volti più autorevoli dell’informazione televisiva italiana. Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, dal 2000 al 2017 aveva condotto Terra!, programma di approfondimento dedicato all’attualità e agli scenari internazionali. Aveva firmato documentari, reportage e numerosi libri, continuando a occuparsi di politica, società e memoria.

Il suo lavoro d’informazione ha raccontato la storia contemporanea, descrivendo immagini e testimonianze di territori che spesso sembravano lontanissimi. Ma dietro ogni conflitto, nelle narrazioni di Capuozzo, c’erano persone, famiglie e vite. Un impegno che va oltre i collegamenti televisivi che ha definito la sua carriera e il giornalismo.