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L’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, si è ucciso con un colpo di pistola. L’uomo, di origini calabresi, negli ultimi giorni era stato coinvolto nella nuova indagine sulla strage di via d’Amelio, con l’accusa di depistaggio

È morto suicida Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Il settantottenne si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola all’interno della sua casa di campagna in Toscana, dove si trovava da solo. Originario di Reggio Calabria, aveva 78 anni. Negli ultimi giorni era stato coinvolto nella nuova indagine sulla strage di via d’Amelio, con l’accusa di depistaggio.

A far scattare le ricerche, nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre 2026, sono stati i familiari di De Gennaro, allarmati dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui da ieri sera. Intorno alle 9, gli inservienti della tenuta toscana hanno fatto la tragica scoperta, allertando immediatamente i carabinieri. Sul posto sono al lavoro i militari dell’Arma per effettuare i rilievi di rito e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto filtra dalle prime ricostruzioni, alla base del gesto estremo ci sarebbe il profondo turbamento legato alle recenti vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto. Negli ultimi giorni, infatti, il nome dell’ex numero uno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza era finito al centro della nuova inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio delle indagini relative alla strage di via D’Amelio.

Proprio nell’ambito di questo procedimento, in cui era indagato con l’accusa di depistaggio, De Gennaro avrebbe dovuto affrontare a breve un passaggio giudiziario delicato: il prossimo 1° dicembre era fissata l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta, dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di arresto nei suoi confronti.