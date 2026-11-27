1 minuto per la lettura

Omicidio a Trieste in via Flavia, Francesco Principe, 70 anni, ex carabiniere originario del Crotonese, ucciso dal figlio Davide, 35. Il giovane ha chiamato la polizia e confessato: «Ho ucciso mio padre».

TRIESTE – Francesco Principe, 70 anni, è morto nella notte tra il 26 e il 27 novembre. Il figlio Davide, di 35 anni, lo ha ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento delle case popolari di via Flavia, nel rione di Valmaura, a Trieste.

La lite e la coltellata fatale al padre ex carabiniere

Secondo il resoconto delle forze dell’ordine, tra padre e figlio è scoppiata una violenta colluttazione. Al culmine dello scontro, Davide Principe avrebbe colpito il padre alla gola con un coltello. Il 70enne è morto pochi istanti dopo, nella sua abitazione.

Omicidio a Trieste, il figlio chiama la polizia e confessa

Dopo l’aggressione è stato lo stesso 35enne ad allertare la polizia e ad ammettere il delitto. Gli agenti della questura lo hanno trovato nell’appartamento del padre, dove era ancora presente.

Il trasferimento in carcere

Gli agenti hanno poi accompagnato il giovane in Questura per l’interrogatorio. Dopo l’audizione è stato trasferito nel carcere del Coroneo.

I precedenti e le indagini

Davide Principe era già stato preso in carico dal Centro di salute mentale di Trieste. La Questura prosegue gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica e i motivi che hanno portato alla tragedia.

Le origini crotonesi dell’ex carabiniere ucciso dal figlio

Secondo quanto riportato dalla testata Trieste Prima la casa dove si è consumato l’omicidio è l’abitazione dove viveva il padre, carabiniere in pensione nato in provincia di Crotone. Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe conosciuto negli ambienti della salute mentale. Lo stabile sarebbe di proprietà della Fondazione Caccia Burlo.