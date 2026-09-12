Torna l’Anticiclone delle Azzorre: clima settembrino, massime sotto i 30 gradi

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Arriva il fresco tipico di Settembre in Italia grazie al sopraggiungere dell’Anticiclone delle Azzorre che riporterà temperature e clima nelle medie stagionali

L’anticiclone delle Azzorre torna protagonista sul Mediterraneo e porta sull’Italia un assaggio di meteo settembrino, con prevalenza di sole, temperature miti e valori massimi generalmente inferiori ai 30°C. Dopo gli ultimi fenomeni di instabilità al Sud e lungo il versante adriatico, l’alta pressione conquisterà progressivamente gran parte della Penisola, regalando una nuova settimana all’insegna del bel tempo.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18°C, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30°C. Sono previste combinazioni favorevoli di temperatura, umidità e vento dal punto di vista meteorologico.

L’alta pressione di origine oceanica interesserà inizialmente i settori occidentali della Penisola. Le prime regioni a registrare condizioni stabili saranno il Nord-Ovest, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Campania e la Sardegna.

Domenica 13 settembre: la residua instabilità si limiterà a isolati piovaschi tra Salento, Calabria e Sicilia, altrove avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Le regioni del Sud rientreranno nelle medie climatologiche stagionali chiudendo il weekend con temperature inferiori ai 30°C.

Con l’inizio della nuova settimana, l’anticiclone delle Azzorre si estenderà ulteriormente verso est, garantendo cieli sereni da Nord a Sud. L’unica potenziale variazione è attesa per la giornata di mercoledì, quando il transito di una perturbazione sull’Europa Centrale potrebbe lambire il Nord Italia. Questo passaggio potrebbe portare un transitorio aumento dell’instabilità, con qualche precipitazione concentrata principalmente sul Nord-Est, per poi spostarsi velocemente verso i Balcani.

Al netto di questo rapido passaggio, i prossimi giorni garantiranno una stabilità atmosferica prolungata, offrendo giornate soleggiate e temperature miti. L’ultimo indicatore dell’anomalia termica estiva 2026 resterà l’acqua del mare: i bacini italiani registrano ancora temperature superficiali comprese tra i 27 e i 28°C.