Terremoto in Sicilia, sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale: la più forte di magnitudo 5

2 minuti per la lettura

Terremoto in Sicilia con sciame sismico di 51 scosse fino a magnitudo 5 nel Tirreno, avvertito anche a Reggio Calabria.

PALERMO — Uno sciame sismico si sta verificando nel mar Tirreno Meridionale. Dalle 10:02:21 di oggi 23 ottobre 2026 alle ore 17:54:01 si contano 51 scosse. Le scosse più forti di magnitudo 5, 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente alle 12:19, 11:56 e alle 11:51, come riporta l’Ingv sui propri canali ufficiali. Un’ora prima c’era stato un altro sisma sempre nella stessa zona di magnitudo 3.3 alle 11:04. E poi ancora una quinta è stata registrata alle 12.41, con magnitudo 3.2, e alle 13:08 di magnitudo 2.9. Il sisma, in particolare la seconda scossa, è stata avvertita distintamente a Palermo, Milazzo e nei comuni della costa e fino a Messina, come scrivono molti utenti sui social. “E’ stata forte ed è durata tanto”, si legge in alcuni commenti. Segnalazioni anche da Acireale e Reggio Calabria, anche se sentita più lieve.

TERREMOTO NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE, ALLERTA MAREMOTO ARANCIONE E PROTOCOLLI DI SICUREZZA IN COSTIERA

E’ stata diramata un’allerta maremoto di livello arancione dopo lo sciame sismico con scosse di magnitudo fino a 5 che hanno interessato il Tirreno Meridionale. Il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha disposto l’immediato stato di allerta e la «pronta operatività» per i Comuni interessati e per le strutture operative, con l’invito alla popolazione delle aree costiere interessate ad attenersi alle indicazioni ufficiali.

«Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con tutte le strutture competenti. Al momento non ci vengono segnalati danni a persone o cose, ma riteniamo doveroso adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini. L’eventuale evacuazione di alcune strutture pubbliche è una scelta esclusivamente precauzionale, dettata dalla necessità di agire con tempestività e prudenza». A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dopo lo sciame sismico registrato nel Tirreno meridionale e avvertito anche in città.