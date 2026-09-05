Due nuovi cartelli stradali in arrivo: dove si trovano e cosa significano

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Potrebbero arrivare anche in Italia due nuovi cartelli stradali contrassegnati dai codici p33 e p35 che per ora hanno fatto la loro comparsa in Francia e Spagna, ecco quali sono

Due nuovi cartelli stradali in arrivo anche in Italia? Per il momento in Europa certamente sì. Stanno, infatti, spuntando alcune novità riguardo la segnaletica stradale, che presto potrebbero riguardare anche l’Italia. Soprattutto considerando il nuovo Codice della strada. In particolare, nelle strade tra Francia e Spagna, i cartelli sono stati aggiornati con nuovi ingressi. In strada sono quindi apparsi due nuovi cartelli, identificati con le sigle P-33 e P-35. La nuova segnaletica vuole avvisare da un lato di visibilità ridotta e dall’altro di uno scambio di corsia.

Il primo segnale mostra un automobile parzialmente nascosta da alcune linee orizzontali, a simboleggiare che la visibilità in strada potrebbe essere gravemente compromessa, soprattutto per maltempo. Il cartello vuole quindi avvisare il guidatore di aumentare la distanza di sicurezza e, contestualmente, diminuire la velocità.

Il secondo cartello, P-35, è più complesso nel suo ‘design’: due automobili sono affiancate e due frecce si incrociano. La segnaletica in questo caso vuole avvisare dell’arrivo di una parte di strada che comprende uno scambio di corsia. Può essere frequente nelle tangenziali o nelle autostrade, quando una corsia laterale viene usata sia da chi si sta immettendo che da chi sta uscendo, con i veicoli che quindi incrociano la loro traiettoria.

Il segnale vuole avvertire di un possibile impatto con un altra automobile e invita dunque a prevedere la manovra, controllando il comportamento altrui attraverso gli specchietti retrovisori e utilizzando le frecce per segnalare l’eventuale cambio di corsia, così da evitare incidenti.