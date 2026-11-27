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La Corte dei conti sta lavorando ma per avere notizie sul Ponte sullo Stretto bisognerà attendere, parola del presidente Guido Carlino

Massimo riserbo da parte del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, sul parere che il collegio di magistrati contabili dovrà esprimere sulla fattibilità del Ponte sullo Stretto. «Posso dire veramente pochissimo. Sono in corso le attività, bisogna soltanto attendere» ha dichiarato, infatti, il presidente Carlino.

L’intervento del presidente Carino è giunto a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/27 dell’Università degli Studi di Messina, il 479° dalla fondazione dell’Ateneo. Carlino ha risposto alle domande dei giornalisti sulle verifiche che riguardano il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. In una città dove l’attenzione sul Ponte è particolarmente alta, anche alla luce dei nuovi passaggi amministrativi attesi dopo la delibera del Cipess, il presidente ha evitato qualsiasi anticipazione sull’esito delle valutazioni.

Interpellato anche sulla possibilità che la Corte possa completare l’esame entro Natale, non ha indicato una tempistica precisa, sottolineando la necessità di attendere il lavoro degli uffici competenti. Carlino ha poi richiamato l’attenzione sul ruolo della Corte dei Conti nella tutela delle finanze pubbliche, evidenziando come i controlli non riguardino esclusivamente le amministrazioni pubbliche, ma anche i soggetti privati che gestiscono risorse pubbliche nell’ambito dei programmi di sviluppo.

NON SOLO PONTE SULLO STRETTO, CARLINO E IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI

«C’è molta attenzione da parte della Corte dei Conti su tutto quello che riguarda il denaro pubblico», ha affermato, spiegando che la magistratura contabile vigila sull’utilizzo delle risorse e sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nella gestione dei finanziamenti. Il presidente ha quindi sottolineato la duplice funzione dell’istituzione: «La nostra attività non è soltanto repressiva, ma anche preventiva».

La Corte, ha spiegato, interviene quando vengono rilevati comportamenti che arrecano un danno alle finanze pubbliche, anche attraverso il recupero delle somme, ma svolge parallelamente un’attività di controllo finalizzata a prevenire irregolarità e cattiva gestione. «Possiamo intervenire per recuperare risorse in presenza di episodi che danneggiano le finanze pubbliche, ma anche per tutelare l’immagine della pubblica amministrazione», ha aggiunto Carlino, ribadendo l’importanza di un sistema di verifiche che contribuisca a garantire trasparenza, correttezza amministrativa e un utilizzo efficace del denaro pubblico a beneficio della collettività.