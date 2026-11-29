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Andria e Barletta guidano la classifica italiana dei capoluoghi con la più alta quota di famiglie monoreddito con figli sotto i sei anni.

La povertà cresce, soprattutto al Sud. Avere un figlio con meno di sei anni e poter contare su un solo reddito familiare è una condizione che riguarda una quota significativa di famiglie italiane che non si distribuisce allo stesso modo lungo la penisola. Lo dicono i dati elaborati da Openpolis e Con i Bambini sui dati Istat del 2022. Tra i comuni capoluogo, Andria e Barletta occupano i primi due posti per incidenza di famiglie monoreddito con almeno un figlio sotto i sei anni.

Ad Andria la percentuale raggiunge il 29,7%, quasi tre famiglie su dieci. Barletta segue con il 26,1%, mentre al terzo posto si colloca Prato, in Toscana, con il 24%. Valori nettamente superiori alla media dei capoluoghi italiani, pari al 16,3%. Il divario restituisce una fotografia delle diverse condizioni economiche e lavorative che attraversano il Paese, soprattutto quando in famiglia ci sono bambini piccoli.

Non si tratta soltanto di una questione di reddito. La presenza di un unico percettore può riflettere situazioni molto diverse. Dalla difficoltà di trovare un’occupazione alla distribuzione del lavoro di cura, che continua a incidere sulle possibilità lavorative dei genitori. Quando il peso economico della famiglia ricade su una sola persona, inoltre, la gestione delle spese e degli imprevisti diventa chiaramente più complessa.

Tra i valori più alti figurano anche Napoli, con il 21,6%, e Palermo, al 21%, subito seguite da Crotone, al 20,9%. Tre grandi città del Mezzogiorno in regioni diverse che confermano la presenza di una quota consistente di nuclei familiari in una condizione di povertà che sembrerebbe essere ignorata dalle istituzioni.

All’estremo opposto della classifica si trovano soprattutto diversi capoluoghi sardi. Cagliari registra il valore più basso, con il 9,5%, seguita da Carbonia (9,9%) e Oristano (11,6%). Tra le grandi città, percentuali contenute anche a Genova (11,9%), Venezia (12,6%), Bologna e Milano (entrambe al 13,1%) e Torino (13,2%). La capitale, Roma si colloca invece al 15,2%, poco sotto la media nazionale dei capoluoghi.

La graduatoria mostra dunque un Paese tutt’altro che uniforme. E dietro ognuna di queste percentuali c’è una questione concreta: è davvero sostenibile la crescita di un figlio nel 2026 quando l’intero equilibrio economico familiare fatica già in coppia?