Serie A, Napoli dal sogno all’incubo: l’Inter la ribalta dallo 0-2

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MILANO – Lautaro ribalta il Napoli e l’Inter, sotto 2-0 al 55′, vince una partita incredibile con una doppietta del capitano al 56′ ed al 91′. Il gol del pari di Thuram all’82′. Per il Napoli reti di Politano al 53′ e Hojlund al 53′.

Match spettacolare. Si parte subito a ritmi elevati. Dopo appena due minuti Meret è decisivo sul destro di Diouf, mentre al 6′ Martinez risponde con una doppia parata ravvicinata su Anguissa e Politano. L’Inter esercita un pressing intenso e recupera diversi palloni nella metà campo avversaria, ma il Napoli cresce con il passare dei minuti e soprattutto con Hojlund, bravo a tenere impegnata la difesa nerazzurra.

Nel finale del primo tempo sono ancora i padroni di casa a sfiorare il vantaggio. Meret respinge una conclusione di Lautaro e, al 45’+4′, resta immobile sulla punizione di Dimarco, che colpisce in pieno la traversa. Si va all’intervallo sullo 0-0. La ripresa è invece un’altra partita. Al 50′ Politano porta avanti il Napoli: Martinez respinge il primo tentativo di Alisson, Barella ribatte la conclusione di Politano, ma sul secondo tiro il portiere spagnolo non può nulla. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: Di Lorenzo serve Hojlund, che dal vertice destro dell’area trova un diagonale rasoterra perfetto.

L’Inter reagisce immediatamente. Al 56′ Dimarco pennella dalla linea di fondo e Lautaro anticipa Rrahmani, riaprendo la gara. I nerazzurri aumentano la pressione e al 73′ Thuram colpisce il palo di testa. Il francese, però, trova il pareggio al minuto 82, ancora di testa, sul cross di Carlos Augusto. Il Napoli ha l’occasione per tornare avanti: all’89′ Neres spreca un contropiede, mentre Anguissa non trova la porta da pochi passi. L’Inter insiste e al 90′ Meret deve rifugiarsi in corner sulla conclusione di Barella.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva il colpo di scena. Al 91′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Akanji riesce ad alzare il pallone e Lautaro Martinez è il più rapido di tutti sulla seconda palla, firmando da due passi il gol del definitivo 3-2.

Una rimonta completata nel recupero che regala all’Inter una vittoria pesante al termine di una sfida ricca di emozioni.

Questo il tabellino della partita