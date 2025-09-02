Emilio Fede è morto: aveva 94 anni

3 minuti per la lettura

Emilio Fede è morto a 94 anni. Una vita tra giornalismo e televisione.

È morto a 94 anni Emilio Fede, uno dei volti più celebri e controversi del giornalismo televisivo italiano. La notizia è stata confermata al Corriere della Sera dalla figlia Sveva. Le condizioni di Fede si erano aggravate negli ultimi giorni; il giornalista era ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano. I funerali si terranno giovedì 4 settembre presso la parrocchia Dio Padre di Segrate, a Milano 2.

Emilio Fede: una vita tra giornalismo e televisione

Nato nel 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, Emilio Fede entra in Rai negli anni Sessanta. È inviato di guerra, conduttore di programmi di successo e, nel 1981, raggiunge l’apice della carriera con la direzione del Tg1. In Rai rimane oltre 25 anni, tra riconoscimenti e polemiche, spesso al centro di rivalità interne e dicerie che alimentano la sua fama di giornalista combattivo e divisivo.

L’incontro con Berlusconi e il “ventennio” del Tg4

Il 1982 segna la svolta: l’incontro con Silvio Berlusconi. Ne nasce un sodalizio che cambierà per sempre la sua carriera. Quando nel 1992 passa a Fininvest, Berlusconi lo affida alla guida del Tg4.

Per vent’anni, fino al 2012, Emilio Fede diventa il volto del telegiornale più schiettamente filoberlusconiano del piccolo schermo. Una direzione eccentrica, teatrale, dichiaratamente faziosa: amata dai sostenitori, detestata dagli avversari. «Sono il direttore più criticato, ma anche il più guardato», rivendicava con orgoglio.

Editoriali appassionati, pause drammatiche, commenti sopra le righe: Fede ha incarnato un modo di fare giornalismo partigiano e irripetibile, specchio perfetto dell’Italia del “ventennio berlusconiano”.

Gli scandali e il declino

Il 2012 segna la fine della parabola professionale: Fede lascia Mediaset dopo il coinvolgimento nell’inchiesta Ruby. Seguono processi, condanne e domiciliari. «Sono caduto, ma non ho mai smesso di essere Emilio Fede», disse in un’intervista, cercando di rivendicare la propria identità al di là delle cadute.

La vita privata e l’ultimo dolore

Accanto alla carriera, un legame indissolubile: quello con la moglie Diana De Feo, giornalista e parlamentare di Forza Italia, sposata nel 1963. Una vita insieme, spesso divisa tra città diverse ma unita da un rapporto quotidiano. «Ci sentiamo dieci volte al giorno», raccontavano. Un episodio racconta bene l’intensità di questo legame: una volta, pur di raggiungerla a Napoli per il compleanno, Fede venne arrestato con l’accusa di evasione dai domiciliari. Fu rilasciato poco dopo, ma l’episodio divenne simbolo della sua natura istintiva, passionale, capace di sfidare le regole pur di stare accanto alla donna della sua vita. La morte di Diana, nel 2021, fu per Fede «il dolore più grande». Un colpo che lo segnò profondamente.

Un’eredità controversa

La morte di Emilio Fede chiude un capitolo importante della storia televisiva italiana. Figura controversa, discussa, caricaturale per certi versi ma mai banale, ha attraversato più di mezzo secolo di giornalismo con un marchio di fabbrica personale, eccessivo e teatrale. Un personaggio che ha diviso l’opinione pubblica, specchio di un’epoca in cui la televisione era il cuore pulsante del potere e dell’informazione.