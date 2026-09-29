Feuromed, Benifei e la sfida dell’IA: industria, innovazione e competitività in Europa

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Il Feuromed, Festival euromediterraneo dell’Economia, approda alla Fiera del Levante con due sessioni di lavoro dedicate all’IA e alla nuova politica industriale. A fare il punto sulla strategia europea per l’Intelligenza Artificiale è stato Brando Benifei, eurodeputato e relatore del Parlamento europeo per l’AI Act.

L’Intelligenza Artificiale è ormai diventata una partita industriale, economica e politica. Attorno a questa consapevolezza si è sviluppato il confronto promosso dal Feuromed, Festival euromediterraneo dell’Economia, ospite della Fiera del Levante, con due sessioni di lavoro dedicate all’IA e alla nuova politica industriale. Una sfida che riguarda da vicino l’Italia, chiamata a misurarsi con la necessità di aumentare crescita, produttività e capacità innovativa, ma che investe soprattutto l’Unione europea, alle prese con il rischio di accumulare ritardi rispetto agli Stati Uniti e alle altre grandi economie tecnologiche mondiali.

L’AI Act e il rapporto Draghi: regole sì, ma senza frenare l’innovazione

A delineare il quadro è stato Brando Benifei, eurodeputato e relatore del Parlamento europeo per l’AI Act, che ha richiamato il rapporto di Mario Draghi sulla competitività europea. Benifei ha sottolineato come Draghi abbia espresso un sostegno significativo proprio verso alcuni dei pilastri dell’AI Act, a partire dalla gestione dei rischi sistemici. Si tratta dei rischi legati, tra gli altri aspetti, alla cybersecurity, alla possibile perdita di controllo dei sistemi e alla sicurezza dei modelli di Intelligenza Artificiale. Un altro elemento apprezzato nel rapporto Draghi è quello della trasparenza: rendere riconoscibili i contenuti generati dall’IA e fornire informazioni adeguate agli utilizzatori. Un’esigenza particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese, che rischiano di trovarsi in una posizione di forte svantaggio rispetto ai grandi sviluppatori a causa dell’asimmetria informativa.

L’importanza di vietare alcuni utilizzi dell’IA

Draghi ha inoltre sostenuto la scelta europea di vietare alcuni utilizzi dell’IA ritenuti particolarmente dannosi per le libertà democratiche, come alcuni impieghi delle telecamere biometriche, la polizia predittiva e il riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e di studio. Applicazioni che evocano scenari da distopia tecnologica e che l’Europa ha scelto di sottoporre a divieti o forti limitazioni proprio per tutelare diritti fondamentali e libertà individuali.

Più critica, invece, la valutazione sulla complessità della regolazione ex ante degli impieghi ad alto rischio. È il terreno sul quale l’Europa sta cercando un equilibrio tra tutela e semplificazione. Negli ambiti sensibili- dalla sanità alla selezione del personale fino alle decisioni della pubblica amministrazione- i sistemi dovranno garantire qualità dei dati, cybersecurity, governance delle informazioni e controllo umano.

Il punto è che gli standard tecnici necessari per rendere operative queste prescrizioni non sono ancora completamente disponibili. Da qui il rinvio dell’applicazione di alcune disposizioni, dal 2026 al 2027, per accompagnare la standardizzazione tecnica. Una scelta che, nelle parole di Benifei, va nella direzione indicata dallo stesso Draghi: semplificare senza rinunciare alla tutela dei diritti.

Capitale, computer, dati e regolamentazione normativa

Il vero collo di bottiglia? Capitale, computer e dati. È qui che il dibattito sulla regolazione si intreccia con quello sulla competitività europea. Gli sviluppatori e le startup europee indicano infatti alcuni ostacoli strutturali che vanno ben oltre la singola normativa sull’Intelligenza Artificiale. I nodi strutturali sono tre. Il primo è la mancanza di un mercato finanziario realmente integrato, capace di mettere a disposizione capitale di rischio sufficiente per finanziare la crescita delle imprese innovative. È una delle questioni che, secondo Benifei, gli sviluppatori europei pongono con maggiore frequenza: senza capitali adeguati, anche le migliori idee rischiano di non trasformarsi in imprese capaci di competere su scala globale.

L’accesso alla capacità computazionale

Il secondo problema è l’accesso alla capacità computazionale. L’Intelligenza Artificiale richiede infatti enormi quantità di potenza di calcolo. E per molte aziende, soprattutto startup e PMI, poter accedere a infrastrutture adeguate a costi sostenibili rappresenta ancora un ostacolo significativo. L’Unione europea sta cercando di rispondere attraverso le AI Factory e le AI Gigafactory, due strumenti differenti inseriti nella strategia europea per aumentare la disponibilità di capacità computazionale. È una partita industriale oltre che tecnologica: senza infrastrutture, capitale e accesso ai dati, la regolazione da sola non può produrre innovazione.

La complessità normativa

C’è poi il terzo grande tema sollevato dalle aziende: la complessità normativa. Ma qui Benifei introduce una precisazione importante. La complessità lamentata dalle imprese, infatti, non deriva necessariamente dall’AI Act. Una parte significativa del problema riguarda piuttosto la disciplina dei dati: Data Act, Data Governance Act e GDPR. Norme diverse che si intrecciano e che, nell’ottica delle imprese, possono rendere più complesso l’accesso e l’utilizzo dei dati necessari per sviluppare e addestrare sistemi di Intelligenza Artificiale.

La questione, quindi, non è semplicemente deregolamentare. Il punto è mettere ordine, mantenendo i principi di tutela della privacy ma rendendo più semplice l’accesso a dati di qualità per l’addestramento dei sistemi di IA. È uno dei nodi sui quali l’Europa sta intervenendo anche attraverso il cosiddetto Omnibus digitale, con l’obiettivo di semplificare e rendere più coerente il quadro normativo.

L’enforcement

Ma c’è un nodo ancora più profondo: l’enforcement. L’Europa non deve limitarsi alla produzione di regole comuni: deve anche garantirne un’applicazione uniforme. Oggi, invece, l’attuazione delle norme resta spesso frammentata tra livello europeo e nazionale, alimentando complessità e incertezza per le imprese.

Europa e Stati Uniti: il confronto

Benifei, anche in qualità di presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con gli Stati Uniti, ha richiamato il confronto con il sistema americano. Negli Stati Uniti, ha osservato, esistono anch’essi diversi livelli normativi: alle leggi federali si affiancano infatti le leggi dei singoli Stati. Un esempio è rappresentato dalla regolamentazione relativa alla tutela dei minori online e all’accesso dei bambini ai social network. Non esiste una singola disciplina federale che regoli integralmente la materia: sono presenti diverse iniziative e normative a livello statale. Anche negli Stati Uniti, dunque, esiste una certa frammentazione. La differenza, secondo Benifei, è però nel modo in cui questa complessità viene governata.

In Europa, infatti, il problema non è soltanto avere due livelli di legislazione, quello nazionale e quello europeo. È che l’implementazione delle norme europee spesso rimane affidata ai livelli nazionali, determinando una governance e un’applicazione non completamente uniformi. Il risultato è un sistema che può diventare particolarmente complesso per le imprese chiamate a operare sul mercato europeo.

Armonizzare l’enforcement per ridurre la frammentazione

Da qui una delle questioni politiche più delicate: rafforzare l’armonizzazione dell’enforcement a livello europeo. Non è sufficiente costruire una norma comune. Occorre anche assicurarsi che venga applicata secondo criteri che siano il più possibile omogenei nei diversi Paesi membri. È questa, secondo Benifei, una delle chiavi per ridurre la complessità che oggi pesa sulle aziende. È anche da questa esigenza che nasce il 28° regime societario, richiamato sia dal rapporto Draghi sia dal rapporto Letta sul mercato unico: un quadro europeo aggiuntivo pensato per semplificare l’accesso delle imprese al mercato dell’Unione e ridurre gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle regole nazionali. Una proposta che parte da una constatazione: il mercato europeo è unico sulla carta, ma presenta ancora numerosi ostacoli e differenze nell’attuazione concreta delle regole.

La discussione sull’Intelligenza Artificiale supera i confini della tecnologia

La discussione sull’Intelligenza Artificiale supera così i confini della tecnologia. La domanda non è più soltanto quali regole adottare per governare l’IA, ma chi deve governare quelle regole e con quali strumenti. La frammentazione dell’applicazione delle norme, la disponibilità di capitali, l’accesso alla capacità computazionale, la gestione dei dati e la costruzione di un vero mercato unico digitale sono tutti elementi di una stessa partita: quella della competitività europea.

Per Benifei, il nodo non è quindi esclusivamente tecnico. È politico. Perché riguarda il modo in cui viene esercitata e condivisa la sovranità normativa tra gli Stati membri e l’Unione europea. E riguarda la capacità dell’Europa di trasformare una legislazione comune in un sistema realmente uniforme, semplice e prevedibile per cittadini e imprese.

La sfida dell’Intelligenza Artificiale, in altre parole, non si giocherà soltanto nei laboratori e nei data center. Si giocherà anche nelle istituzioni, nei mercati finanziari e nella capacità dell’Europa di costruire un autentico spazio economico e digitale comune. È qui che si incrociano IA, industria e crescita. Ed è qui che l’Europa dovrà dimostrare se la propria forza normativa sarà accompagnata anche dalla capacità di trasformare le regole in innovazione, investimenti e competitività.