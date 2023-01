La cuccagna del CSM

2 minuti per la lettura

Il Parlamento, riunito in seduta comune, è stato impegnato, e lo sarà ancora oggi, per l’elezione dei membri di sua competenza, cosiddetti laici, del CSM. L’organo di auto governo della magistratura previsto dalla Costituzione e presieduto dal Capo dello Stato di cui farà parte anche il cosentino (ed ex deputato) Ernesto Carbone. Ma, soprattutto verrebbe da dire, l’istituzione che negli anni scorsi è stata a dir poco travolta dallo scandalo del caso Palamara, che ha fatto venire fuori il sistema di potere per la gestione e l’assegnazione delle cariche all’interno della magistratura. Cariche spesso spartite con logiche che farebbero impallidire persino i più navigati politici della Prima Repubblica, abituati a maneggiare con destrezza il Manuale Cencelli.

Ma, a fronte di tutto ciò, quanto costa il CSM? Nel 2022, solo per la parte a carico del bilancio dello Stato, la bellezza di 32,5 milioni di euro. Più di 2,5 milioni al mese, quasi 100 mila euro al giorno. E non finisce qui: perché ci sono altre entrate di varia natura e un avanzo di gestione di quasi 15 milioni. Quindi soldi trasferiti dallo Stato negli anni precedenti, non spesi e trattenuti senza far scendere di un solo euro il contributo richiesto. E pagato, manco a dirlo, con le nostre tasse.

Come vengono spesi tutti questi soldi? Facile. I 26 componenti del CSM (escluso, quindi, il presidente della Repubblica), costano una fortuna: 7,2 milioni di euro. Quasi 300 mila euro a testa e circa 1,5 milioni in più dell’anno precedente. E 650 mila euro, 25 mila euro a testa, solo per l’assicurazione sanitaria: ma quale polizza costa tanto? A chi si rivolge il CSM? Gli stipendi, poi, pesano per 26,5 milioni, di cui 900 mila euro per straordinari… E i dipendenti, pianta organica alla mano, sono meno di 250.

Insomma, in barba agli scandali e alla crisi economica, a Palazzo dei Marescialli si fa davvero una bella vita…