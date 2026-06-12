Facebook, Instagram e WhatsApp down su desktop: raffica di segnalazioni ed errore 404

1 minuto per la lettura

Numerose segnalazioni per un malfunzionamento dei server Meta che hanno mandato in down Facebook, Instagram e Whatsapp nel corso della giornata di oggi 12 giugno 2026

Raffica di segnalazioni è arrivata oggi, venerdì 12 giugno, per la comparsa di un nuovo disservizio che avrebbe coinvolto le piattaforme social del gruppo Meta. In particolare Facebook, Instagram e WhatsApp sono andate down soprattutto nelle loro versioni da desktop per un numero elevato di utenti. Il problema non ha riguardato tutti gli utenti ma i disser

Le prime testimonianze sono arrivate su X, già Twitter, dove l’hashtag #facebookdown è diventato rapidamente virale insieme a #instagramdown. Poco dopo anche Downdetector, la piattaforma che registra i problemi di connettiva ai siti sparsi per il mondo, ha registrato il problema. In particolare, la pagina dedicata a Facebook e Instagram ha per diverso tempo restituito un errore di tipo 404.

Molti utenti, infine, hanno segnalato la presenza di varie difficoltà di accesso ai siti Meta. Stando a quando denunciato dagli utenti, infatti, le piattaforme social non si aprivano, non si caricavano o risultavano estremamente lente, soprattutto nell’accesso da computer. Nel corso delle ore successive i tecnici di Meta hanno individuato il problema che è stato conseguentemente risolto e il traffico è tornato alla normalità