Damiano David e Dove Cameron, le nozze da sogno saranno in Toscana

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Manca poco ad uno dei matrimoni più attesi dell’anno: per il frontman dei Måneskin, Damiano David e l’attrice statunitense Dove Cameron, nozze da sogno in Toscana tra i vigneti del Brunello di Montalcino

Damiano David, frontman dei Måneskin, e l’attrice statunitense Dove Cameron convoleranno a nozze venerdì 25 settembre a Montalcino, immersi nella Val d’Orcia senese. L’esclusiva è stata lanciata dal magazine “Vanity Fair”. La cerimonia e il ricevimento si terranno a Castiglion del Bosco, esclusivo resort di Rosewood Hotels circondato dai celebri vigneti del Brunello. La struttura vanta il 62° posto nella prestigiosa classifica mondiale “The World’s 50 Best Hotels”, confermandosi una location d’élite per eventi dal respiro internazionale.

IL RESORT DEI VIP E IL LUOGO PREFERITO PER I MATRIMONI DELLE STAR

A fare da cornice all’evento sarà, quindi, il resort immerso nella campagna, da tempo meta privilegiata di celebrities provenienti da tutto il mondo. Qui tra l’altro l’ex Beatles Paul McCartney festeggiò i suoi 70 anni e nel campo da golf della tenuta giocò l’ex presidente americano Barack Obama nel 2017. Le informazioni sui preparativi per nozze di Damiano David, per il momento, sono molto scarse, suggerendo la celebrazione dell’unione tra il cantante romano e l’attrice e cantante statunitense come una cerimonia blindatissima, che vuole rimanere quanto più lontana possibile da occhi indiscreti. Nella lista degli invitati, oltre a famiglia ed amici, anche numerose personalità dello spettacolo internazionale tra cui, tra i più attesi, anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio (gli altri membri del gruppo), pronti a ritrovarsi accanto a Damiano in un giorno così importante.

Castiglion del Bosco, ricorda MontalcinoNews come riporta Adnkronos, non è certo nuovo alle nozze da copertina, avendo già fatto da scenario a matrimoni del calibro di quello tra la modella Kate Upton e il campione di baseball Justin Verlander, nel 2017, o quello tra la tennista Caroline Wozniacki e l’ex giocatore Nba David Lee, nel 2019, solo per fare degli esempi. Oltre a lussuose ville e un ristorante stellato, Castiglion del Bosco offre anche una chiesetta.