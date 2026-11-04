James Talarico, il figlio del Texas che viene dalla Calabria e l’Italia non sa di avere

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Elezioni in America Mid Term 2026. Il successo di James Talarico. Il cognome italiano del padre adottivo: la storia familiare, l’impegno politico in Texas e il legame con la Calabria

C’è un cognome che in Texas suona come una promessa e in Calabria come una porta di casa, Talarico. Quando l’Associated Press ha annunciato i risultati per il Senato, nella notte fra 3 e il 4 novembre 2026, quel cognome è diventato il primo nome democratico capace di strappare un seggio senatoriale texano dal 1988.

JAMES TALARICO VINCE PER I DEMOCRATICI IN TEXAS

James Talarico, 37 anni, ha battuto Ken Paxton con circa 8 punti di scarto, in uno Stato che due anni prima aveva votato Trump con 14 punti di margine. Non è un supereroe anche se ha davvero compiuto un’impresa che fino a poco tempo fa sembrava una “mission impossible”. Sono numeri che non si spiega con la politica: si spiegano con una persona.

CHI È TALARICO

E la persona viene da lontano, in ogni senso. Talarico nasce James Dell Causey il 17 maggio 1989 a Round Rock, figlio di Tamara, cresciuta figlia di un predicatore battista del sud del Texas, che lascia il compagno alcolista sette settimane dopo il parto. Poi nella sua vita arriva Mark Talarico, manager, figlio di emigrati italiani, che sposa Tamara, adotta James e gli dà il cognome. Quel cognome, in Italia, è prima di tutto una geografia: Calabria. La terra dei Talarico, dei cognomi che finiscono in -ico da antiche origine greche e bizantine, come le pietre dei paesi dell’entroterra, come le pietre dei paesi dell’entroterra, gente che è partita con una valigia di cartone e un mestiere nelle mani.

LA CALABRIA, UN COGNOME, UNA STORIA DI FAMIGLIA

Talarico non ha mai nascosto da dove viene quel cognome, anzi l’ha messo al centro della campagna quando Paxton ha provato a contestargli la mascolinità. La risposta è stata l’uomo che lo ha cresciuto: un italoamericano che il sabato mattina tagliava l’erba del proprio prato e poi andava a tagliarla ai vicini. «I veri uomini sono al servizio degli altri, gli uomini deboli di sé stessi». In quella frase c’è il padre calabrese d’America, ma anche la Calabria vera: il lavoro fatto bene senza chiedere applausi.

Prima di arrivare a Washington, Talarico ha insegnato alla Rhodes Middle School di San Antonio, è seminarista presbiteriano, ha un master ad Harvard, ha il diabete di tipo 1 e ha scritto una legge per tappare il prezzo dell’insulina a cinquanta dollari. Sotto il cognome italiano c’è un texano dell’ottava generazione da parte di madre, con radici che affondano nel Sud del Texas quando era ancora Messico.

JAMES TALARICO, SENATORE USA

Adesso quel nome è Senatore degli USA. In Calabria, nei paesi dove i Talarico sono rimasti, qualcuno leggerà la notizia e riconoscerà un cognome. La politica americana ha appena scoperto un talento. La Calabria, da sempre, sapeva che quel cognome esisteva.