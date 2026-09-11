È morta Emma Bonino

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Emma Bonino, la storica leader radicale è deceduta a 78 anni. Femminista, europeista, antiproibizionista, laica, più volte ministro, Radicale da sempre.

È morta oggi, venerdì 11 settembre 2026, a Roma all’età di 78 anni Emma Bonino. La leader radicale nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Ieri era stata poi trasferita in una struttura privata.

MORTA EMMA BONINO

«Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero. Emma fu “scelta dalla politica radicale” quando un divieto cambiò la sua giovane vita. E da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna. Attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea. Sempre radicalmente libera», si legge in una nota di +Europa.