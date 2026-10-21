Proteste dei tir al Sud, il Viminale avvia l’identificazione per rimuovere i blocchi

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Linea dura del Governo a seguito delle proteste dei tir al Sud, dal Viminale l’annuncio: si procederà all’identificazione e alla rimozione dei blocchi

Si inaspriscono le misure sui presidi e i blocchi stradali che da giorni stanno paralizzando la viabilità e la catena di approvvigionamento alimentare nel Mezzogiorno. Durante il question time di questo pomeriggio (21 ottobre 2026) alla Camera dei Deputati, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che il Ministero dell’Interno ha avviato le procedure di identificazione degli autotrasportatori per arrivare alla pronta rimozione delle manifestazioni sul territorio.

IL CONFINE TRA PROTESTA E REATO PENALE

Il ministro Urso ha voluto chiarire la posizione giuridica e politica dell’esecutivo rispetto alle modalità con cui si stanno svolgendo le proteste spontanee lungo le principali arterie stradali: “Sui blocchi stradali degli autotrasportatori al Sud, il Viminale riferisce che si sta procedendo alle identificazioni, anche ai fini di rimuovere i presidi. Impedire il passaggio dei soli camion, lasciando transitare le automobili, configura comunque un blocco stradale, con conseguenze penali anche detentive. È importante, credo che sia significativo e emblematico, che le stesse associazioni dei trasportatori ci chiedono, chiedono al Ministero degli Interni, di far rimuovere i blocchi”

Una sottolineatura fondamentale che ribadisce come la selettività dei blocchi — attuata in diversi snodi stradali per fermare esclusivamente i veicoli commerciali pesante — non esenti i manifestanti da precise responsabilità penali.

LA SPACCATURA TRA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PRESIDI AUTONOMI

L’intervento del Governo arriva in una fase di forte frammentazione all’interno dello stesso settore del trasporto. Nella giornata di ieri, il confronto tra il Ministero e le rappresentanze nazionali dell’autotrasporto aveva portato a un’intesa formale per l’apertura di un tavolo negoziale sul caro carburanti e sui costi operativi, spingendo le principali sigle a sospendere ufficialmente la mobilitazione. Nonostante l’accordo, sui territori continuano a registrarsi blocchi e presidi a macchia di leopardo sostenuti da comitati autonomi o sigle locali.

È stato lo stesso Urso a evidenziare la posizione delle sigle nazionali: “Le misure predisposte ieri sono state giudicate favorevolmente dalle associazioni e ogni forma di protesta è stata sospesa. Rimangono sul campo dei presidi o anche dei blocchi sporadici, dei quali le stesse associazioni degli autotrasportatori hanno richiesto ufficialmente, con comunicato congiunto, la rimozione, ritenendo ingiustificabile continuare a bloccare il paese dopo la riapertura del dialogo considerata positiva. Analogo appello è arrivato dalle associazioni industriali del Mezzogiorno, e ovviamente dai consumatori”