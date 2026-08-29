Apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in gravi condizioni

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Ore di apprensione per Alessandro di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo aver accusato un malore con forti dolori alla testa

ROMA – L’ex deputato M5S Alessandro Di Battista, dopo aver accusato un malore e forti dolori alla testa, è ricoverato in un ospedale di Cuba. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte, Di Battista è giunto in ospedale in gravi condizioni.

«La comunità 5 stelle – si legge in una nota M5S – ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione».

«Alessandro Di Battista – scrive su X Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, riportando l’articolo pubblicato sul sito del quotidiano – è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle che da anni è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste anche per Il Fatto Quotidiano, si trova nell’isola per realizzare reportage per Seif e TvLoft ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni».

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, scrive su X che «da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista. Ricoverato per accertamenti in un ospedale dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta».