Meloni: “Il Sud la locomotiva d’Italia”

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Policoro e a Bari ha rivendicato l’azione del suo Governo in favore delle regioni del Sud

IL SUD secondo Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, oggi a Policoro e ieri a Bari, ha rivendicato l’azione del suo Governo per far crescere il Mezzogiorno d’Italia. “Abbiamo investito. abbiamo aumentato la quota di infrastrutture – ha detto la Meloni a Policoro – abbiamo puntato sulla Zes unica del Mezzogiorno. Questa da sola ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più della media nazionale. Al Sud l’occupazione cresce più della media nazionale”.

Per la premier è una completa inversione di tendenza soprattutto nella considerazione del Sud. “Abbiamo sempre avuto un’idea diversa del Mezzogiorno rispetto a quella che abbiamo visto tante volte. Il Sud – ha insistito la Meloni – è sempre stato visto come un problema da risolvere. Oppure che i problemi possano essere risolti con la clientela. Noi abbiamo fatto una scommessa diversa per dimostrare che il Mezzogiorno poteva essere la locomotiva d’Italia.

Sui giovani costretti ad andarsene per mancanza di lavoro: “Serve una politica che deve porsi la priorità dei troppi ragazzi che se ne vanno – ha spiegato la Meloni -. Troppi ragazzi che questo territorio forma, investendo, poi vanno a spendere quello che qui è investito da qualche altra parte. Questa è la prossima priorità”.

Un concetto già richiamato il giorno prima a Bari, dove la Meloni ha concluso la manifestazione organizzata da Fdi per celebrare il traguardo del governo più longevo.

“Il traguardo – ha detto la Meloni – è fare del Sud un posto dove si arriva, non da dove si parte. Crediamo nel Sud attrattivo e vincente, come quello che a Napoli ospiterà l’America’s Cup e come quello che a Taranto ha ospitato i Giochi del Mediterraneo, dando un’immagine meravigliosa di organizzazione e accoglienza».