Eliminato il bollo auto per le vetture di piccola e media potenza

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ROMA – In Consiglio dei ministri arriva l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle – sottolineano fonti di palazzo Chigi – in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione, si spiega, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione.

La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.

L’intervento – spiegano da palazzo Chigi – punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani.

“Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani” ha commentato Giorgia Meloni prima di avviare i lavori del Consiglio dei Ministri.

«Oggi aboliamo il bollo auto, una tassa ingiusta e insopportabile, a cominciare dalle automobili e dai motorini con cui si muovono ogni giorno le famiglie – ha scritto su X il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani – era una ferma e pressante richiesta di Forza Italia che l’esecutivo ha accolto e fatto propria. Una misura coerente con la nostra visione liberale fin dalla fondazione del movimento azzurro e dalle battaglie di Silvio Berlusconi “meno tasse per tutti”, quelle che hanno portato fra l’altro all’abolizione dell’Imu sulla prima casa. Le esenzioni dal bollo auto sono solo l’inizio».