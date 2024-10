Mondial de l’Automobile 2024: è qui la festa?

6 minuti per la lettura

Tutti a Parigi. Dopo l’edizione di due anni fa, torna in scena da oggi fino a domenica 20 ottobre il Mondial de l’Automobile 2024, uno degli appuntamenti più attesi del settore. I biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale della manifestazione al prezzo di 18 euro (da martedì 15 a venerdì 18), 22 euro (sabato 19 e domenica 20). Prezzo ridotto a 10 euro per i bambini tra i 7 e i 15 anni, mentre sotto i 6 anni il biglietto è gratuito. Gli orari sono dalle 9.30 alle 20.00 da martedì a giovedì, dalle 9.30 alle 22.00 venerdì, dalle 9.00 alle 22.00 sabato e dalle 9.00 alle 18.30 domenica, ultimo giorno della kermesse. Molte le novità attese, sia fra i marchi Stellantis che dalle case che giocheranno la partita in casa come Renault e Alpine. Per non parlare delle tedesche …

ALFA ROMEO

Chi pensava di vedere al Mondial de l’Automobile 2024 la nuova Alfa Romeo Stelvio (anche in versione 100% elettrica) resterà a bocca asciutta. Nello stand del Biscione verranno esposte “solo” il Model Year 2025 dell’Alfa Romeo Tonale, la Junior Speciale Ibrida da 136 Cv e la Junior Veloce da 280 Cv full electric. Spazio anche alla meravigliosa 33 Stradale e alla Tonale MY25.

ALPINE

Anteprima mondiale per la Alpine A390_β, concept che anticipa la futura fastback sportiva della casa controllata da Renault. In esposizione anche un altro concept, la Alpenglow Hy6 a idrogeno, oltre alla Alpine A290, versione sportiva della nuova Renault 5.

AUDI

Nello stand della casa di Ingolstadt sarà possibile ammirare le ultime novità presentate nei mesi scorsi. Ovvero: la nuova A5, RS 3 restyling, A6 e-tron, Q6 e-tron e Q5. Reginetta dello stand sarà però la Q6 e-tron Sportback, versione coupé del nuovo Suv a zero emissioni.

BMW

Anche qui ci sarà una reginetta del ballo, che farà morire di invidia le concorrenti di stand: la nuova M5 Touring da 700 Cv.

BYD

A Parigi non poteva mancare un marchio come BYD con il nuovo Sea Lion 7, Suv elettrico da 523 Cv. In mostra anche Yangwang U8, disponibile con powertrain plug-in da 1.196 Cv o elettrico con un motore per ciascuna ruota.

CITROEN

Il marchio francese gioca in casa, e quindi approfitterà del red carpet parigino per mostrare in anteprima mondiale tre novità. La C3 Aircross, il Suv compatto in grado di ospitare fino a 7 persone; la nuova C4 e la nuova C4 X. Oltre a queste, anche una concept che dovrebbe anticipare la nuova C5 Aircross, il cui arrivo è previsto per il 2025.

DACIA

Sarà la Dacia Bigster la grande protagonista dello stand del marchio rumeno controllato da Renault, Suv che oltre alle dimensioni generose introduce in gamma le motorizzazioni mild hybrid a benzina/GPL e full hybrid da 155 Cv.

FORD

Anche Ford ha in serbo una bella novità da dare in pasto ai visitatori della kermesse parigina: la Capri, un Suv coupé elettrico basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. A fargli compagnia le versioni ibride di Puma e Kuga.

KIA

Oltre a tutta la gamma, Kia mostrerà il restyling della Sportage e la EV9 GT, versione sportiva del Suv full electric coreano.

LEAPMOTOR

Dopo le due grandi novità presentate nelle scorse settimane, la T03 e la C10, che ovviamente saranno presenti all’interno dello stand, il marchio Stellantis porterà in scena anche B10, un Suv compatto che per il momento è disponibile solo con powertrain elettrico.

MINI

Al Salone di Parigi 2024 sono attesi due modelli firmati John Cooper Works, entrambi disponibili solo in salsa full electric. A far loro compagnia anche la nuova Mini Cabrio.

PEUGEOT

Riflettori puntati sulla nuova 408 elettrica da 210 Cv, che entra con prepotenza nella gamma al fianco delle versioni termica, mild hybrid e plug-in già a listino.

RENAULT

Anche nello stand Renault l’attenzione sarà tutta rivolta alla nuova Renault 4 full electric, una vecchia gloria della casa transalpina prodotta dagli anni ’60 al 1991, e dotata dello stesso powetrain della Renault 5. Spazio anche alla Twingo E-Tech Electric, la city car che arriverà nel 2026.

SKODA

Anteprima mondiale per Elroq, il piccolo Suv elettrico mosso da motori con potenze comprese tra 125 kW a 220 kW, con autonomia dichiarata di oltre 560 km.

VOLKSWAGEN

Oltre a gran parte della gamma, il marchio tedesco porte nel suo stand il nuovo Suv a 7 posti Tayron, dotato un ampio ventaglio di motorizzazioni fra ibridi mild o plug-in, e turbodiesel.