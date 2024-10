5 minuti per la lettura

La potenza più alta mai raggiunta da una Abarth ce l’ha un’auto elettrica, e precisamente la nuova Abarth 600e già disponibile ad essere ordinata in tutta Europa. Nello specifico un vero missile che grazie alla sua coppia di 345 Nm e ai 280 Cv di cui è dotata è in grado di bruciare lo scatto da da 0 a 100 in 5,8 secondi, cn una velocità massima limitata di 200 km orari. Il tutto con un’autonomia fino a 334 Km.

Un modello rivoluzionario frutto di un progetto che ha unito la maestria degli esperti di Abarth con l’esperienza degli ingegneri di Stellantis Motorsport. Insieme, hanno sviluppato la Perfo eCMP, una piattaforma BEV all’avanguardia che, tramite il “transfer tecnologico”, ha dato a questo piccolo mostro della strada.

ABARTH 600e: DUE VERSIONI

Due le versioni disponibili la Abarth 600e Turismo (240 Cv, 175 kW) e la Scorpionissima, un’ edizione limitata (280 Cv, 207 kW), di cui sono state realizzati solo 1.949 esemplari e in due colorazioni. Entrambe sono dotate di tre modalità di guida. La modalità Turismo offre un’accelerazione fluida e 110 kW di potenza per l’Abarth 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida entusiasmante a una velocità massima di 150 km/h. Questa configurazione offre anche una taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard ESP.

La seconda modalità di guida, Scorpion Street, è dotata di 150 kW di potenza per la versione Turismo e di 170 kW per la Scorpionissima con 345 Nm di coppia, per una velocità massima di 180 km/h. La terza modalità infine , la Scorpion Track, include una calibrazione aggressiva del pedale dell’acceleratore e sportiva dello sterzo oltre a settaggi ESP che garantiscono un maggiore divertimento alla guida. Con la configurazione Scorpion Track, l’Abarth diventa più elettrizzante che mai esprimendo tutte le sue potenzialità, con una velocità massima di 200 km/h, 345 Nm di coppia e una potenza massima di 207 kW (280 Cv) per l’Abarth 600e Scorpionissima e 175 Kw (240cv) per la versione Turismo.

FRENI

A tata potenza non poteva che corrispondere un impianto frenante all’altezza della situazione. Sviluppati assieme ad Alcon, i freni provengono infatti dal mondo del racing e offrono un’ampia superficie del disco, una pinza monoblocco a quattro pistoni in grado di garantire la migliore resistenza al fading e la migliore dissipazione del calore. Con i dischi dei freni ventilati Alcon da 380 mm di diametro e 32 mm di spessore e pinze adattate all’Abarth 600e, gli esperti dello Scorpione si sono posti l’obiettivo di ottenere maggiore potenza e stabilità in frenata, garantendo risultati sorprendenti.

Non solo. La Nuova Abarth 600e è dotata di un differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT, che assicura una traiettoria migliore, una maggiore maneggevolezza, trazione in curva e sicurezza anche in condizioni scivolose.

ABARTH 600e: ESTERNI

Il design si ispira a due temi principali: il primo prende spunto dal passato, ispirandosi al volume e alle forme squadrate del radiatore frontale dell’Abarth 850 TC, da cui deriva il soprannome “cassettone”, conferendo così un assetto fortemente sportivo e ad alto impatto emotivo alla vettura. Il secondo, invece, si rifà al mondo del gaming e del digitale, rappresentato attraverso una geometria squadrata e dettagli grafici ispirati, con linee inclinate, incise sulla superficie e che danno vita a una griglia sulla presa d’aria. Questa logica di forme e lavorazioni si trova anche sul paraurti posteriore, con un effetto finale esaltante.

ABARTH 600e: INTERNI

Gli interni completano il progetto proposto dai designer di Abarth. Il volante sportivo presenta inserti in pelle e Alcantara, sia nella parte alta che in quella bassa, che aggiungono sportività e ne migliorano la presa. I montanti A, B e C, così come il tettuccio e le finiture in nero, creano invece un’atmosfera dark all’interno dell’abitacolo. I sedili sono stati progettati ad-hoc e i pedali hanno gli immancabili inserti in alluminio

SISTEMI ADAS

L’Adaptive Cruise Control e il freno di stazionamento elettrico, presenti in entrambi i modelli, consentono di vivere i lunghi tragitti e le manovre di parcheggio in assoluta serenità. Equipaggiata con 6 airbag e un sistema “E-call” per le emergenze, il nuovo gioiello Abarth offre ai guidatori anche la funzione Drowsy Driver Detection e la frenata d’emergenza autonoma, per un’esperienza all’insegna della sicurezza.

Le due versioni sono arricchite anche da un sistema di Lane Departure Warning e Lane keeping, e ISOFIX nei sedili anteriori e posteriori per il comfort e la sicurezza di tutti i passeggeri. In aggiunta a questi, la versione Scorpionissima è dotata anche di una Guida Assistita di Livello 2 che sfrutta sistemi aggiuntivi come il Lane Centering & Traffic Jam assist e i sensori di parcheggio a 360° che si collegano alla telecamera posteriore per un parcheggio da manuale.

Per i tragitti urbani e le strade congestionate dal traffico, la Scorpionissima offre lo Urban Blind Spot monitor, specchietti a chiusura automatica, informazioni sulla segnaletica stradale e l’Automatic High Beam. L’Abarth 600e Scorpionissima semplifica la vita del guidatore, grazie ad un equipaggiamento tecnologico che lo supporta in ogni momento della giornata con funzioni come l’apertura automatica del bagagliaio posteriore, il Cargo Flex kit e la ricarica wireless del cellulare. L’Abarth 600e Turismo ha in dotazione anche porte USB A +C, sensori posteriori di parcheggio, di pioggia e crepuscolo, un avvio senza chiave e un collegamento wireless Android Auto e Apple Carplay.

QUANTO COSTA

Certo, da sempre il divertimento unito alle cose belle ha un prezzo. E quello della nuova Abarth 600e non ha bisogno di troppi commenti: 42.950 euro per la versione Turismo da 240 Cv, e 48.950 euro per l’edizione limitata Scorpionissima da 280 Cv.