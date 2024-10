Jeep supera le 100.000 unità in Europa 

2 minuti per la lettura

Jeep a tutto gas nel Vecchio Continente. Il marchio controllato da Stellantis ha superato quota 100.000 unità in Europa da gennaio a settembre (esattamente 100..700) con un incremento del 3,5%. Il che vale una quota di mercato dell’1% (nel segmento delle passenger car), in aumento di 0,03 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023.

IL RESPONSABILE JEEP PER LA REGIONE ENLARGED EUROPE

“Siamo entusiasti di annunciare che le vendite di Jeep in Europa hanno superato le 100.000 unità, a dimostrazione del fatto che il nostro impegno nel rendere il brand un emblema di libertà e avventura ha incontrato un grande successo”, è il commento di Eric Laforge, Responsabile del marchio Jeep per la Regione Enlarged Europe. “Questi notevoli risultati sono anche dimostrazione dell’abilità di adattarci a mercati eterogenei”.

JEEP SUPER LE 100.000 UNITA’ IN EUROPA: UN SUCCESSO A 360 GRADI

I risultati di Jeep sono ben distribuiti in tutto il Vecchio Continente. Considerando i volumi che sfiorano il 50% fuori dall’Italia, un mercato in cui Jeep è ormai di casa, risultati notevoli arrivano dalla Francia, dove le immatricolazioni sono 9.000, per un +61% significativo rispetto allo scorso anno. 6.000 immatricolazioni si attestano nel Regno Unito, con un incremento straordinario del 155% anno su anno e una quota di mercato in crescita dello 0,3% che riflette un incremento di 0,2 punti percentuali. Nei Paesi Bassi le immatricolazioni crescono dell’81% rispetto al 2023 e la quota sale di 0,3 punti percentuali per arrivare allo 0,7%.

JEEP SUPER LE 100.000 UNITA’ IN EUROPA: L’IMPORTANZA DELLA AVENGER

In un Paese strategico come l’Italia, in cui Jeep vanta una quota vicina al 4,5% nel segmento delle passenger car, Avenger è il SUV più venduto in assoluto nei primi nove mesi dell’anno, tenendo conto di ogni motorizzazione, ed è anche il B-SUV più venduto. Merito di una gamma costruita all’insegna della libertà di scelta, uno dei capisaldi della marca Jeep: Avenger è il primo SUV 100% elettrico del brand ed è disponibile anche con anche un efficiente 1.2 a benzina da 100 Cv con cambio manuale, o in versione e-Hybrid con cambio automatico.

“La straordinaria accoglienza riservata a Jeep Avenger, il nostro primo SUV completamente elettrico, è una testimonianza del nostro spirito innovativo e del particolare appeal dei nostri veicoli”, conclude Laforge. “Non solo riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, ma rafforza anche la nostra promessa di una “Freedom of choice” attraverso un’offerta diversificata; prossimamente rafforzeremo la nostra presenza in tutta Europa con la versione Avenger 4xe che è in arrivo”.