Volvo EX90, premiato il sistema che prevede la stanchezza di chi guida 

Quali sono le innovazioni tecnologiche che stanno cambiando la vita di tutti noi? L’elenco sarebbe lungo, lunghissimo. Pe facilitare la cosa il celebra magazine britannico TIME ha buttato giù un nutrito elenco diviso per categorie, e in quella dedicata all’Automotive ha messo fra i vincitori il sistema di comprensione del conducente che si trova a bordo della Volvo EX90.

VOLVO EX90: TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO IN TEMPO REALE

Trattasi nello specifico di una pionieristica funzione di sicurezza che utilizza una tecnologia di rilevamento in tempo reale per capire se chi sta al volante è in stato di alterazione, stanco o distratto, in modo che che i sistemi dell’auto possano intervenire a supporto, se necessario.

UN SISTEMA A VARIE FASI

Il sistema allerta il conducente prima in maniera soft, per poi passare a notifiche più consistenti se il segnale iniziale non sortisce l’effetto desiderato. Nel caso invece in cui si venga a verificare un imprevisto, per esempio se il conducente si addormenta di colpo, l’auto si ferma e accendendo le luci di emergenza per avvisare gli altri automoblisti.

COSI’ IL CEO DI VOLVO

“L’EX90 è stata progettata per essere la Volvo più sicura che abbiamo mai prodotto”, spiega con orgoglio il CEO Jim Rowan. “Tutte le nostre vetture sono progettate in modo da soddisfare i nostri standard di sicurezza pionieristici, ma con ogni nuova Volvo cerchiamo di spingere sempre più in là il livello di sicurezza. A nome di tutti i dipendenti di Volvo Cars, sono davvero contento che TIME riconosca il nostro ruolo di leader nel campo della sicurezza automobilistica”.

“Il sistema di comprensione del conducente dell’EX90 è una delle nostre ultime novità in materia di sicurezza ed è frutto delle conoscenze acquisite in oltre 50 anni di studi e sperimentazione nel mondo reale”, aggiunge Rowan. “Partendo dalla nostra conoscenza di come i guidatori interagiscono con le loro auto nella vita reale, il sistema aiuta a ridurre uno dei principali divari esistenti per arrivare all’azzeramento del numero di incidenti, fornendo alle persone un supporto fondato sulla comprensione dei loro comportamenti e delle loro esigenze”.