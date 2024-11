2 minuti per la lettura

Oggi Lancia compie 118 anni, un traguardo che racconta una lunga storia di passione, stile ed innovazione. Il marchio venne fondato a Torino il 27 novembre 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, entrambi dipendenti Fiat e appassionati di auto. Vincenzo era già noto nell’ambiente automobilistico, grazie a diverse vittorie sportive ottenute al volante di vetture Fiat. La prima vettura prodotta nel 1908 fu la Lancia 12 HP. Una vettura decisamente fuori dagli schemi per il tempo con chassis basso e leggero, munito di trasmissione a cardano al posto delle catene, e che divenne un vero e proprio successo per l’epoca con più di 100 unità vendute.

Per festeggiare queste 188 candeline è stato realizzato un suggestivo video celebrativo che qui vi proponiamo in esclusiva e che mette in risalto quel fil rouge che lega alcune icone del passato con la Nuova Ypsilon, oltre ad una serie di iniziative che coinvolgeranno i dipendenti Lancia nei siti produttivi in Italia, Francia e Spagna.

LANCIA COMPIE 188 ANNI: LE CELEBRAZIONI

Le celebrazioni si terranno presso la sede di Lancia a Torino, precisamente in Via Plava. Qui i dipendenti potranno festeggiare insieme al top management e conoscere da vicino la Nuova Ypsilon interagendo direttamente con i colleghi che hanno lavorato al progetto. Lo stesso coinvolgimento della famiglia Lancia si vedrà presso gli stabilimenti a Zaragoza (Spagna) e Poissy (Francia), in un simbolico abbraccio tra coloro che continuano ogni giorno, con impegno e orgoglio, a scrivere una nuova pagina della storia di Lancia.

GUARDA IL VIDEO CELEBRATIVO

Senza dimenticare che nel Rinascimento di Lancia un ruolo chiave lo rivestono i nuovi ed esclusivi showroom Casa Lancia. Oggi in Italia sono 160 mentre, entro il 2025, raggiungeranno la quota totale di 70 distribuiti in Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania.

LA PAROLA AL CEO DI LANCIA

“Sono orgoglioso di celebrare questo anniversario che segna un altro tassello della nostra storia leggendaria, fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi”, commenta Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. “In questi 118 anni di storia, Lancia ha creato vetture belle, innovative e spiccatamente italiane. Che, nonostante il trascorrere del tempo, continuano a essere nel cuore della gente”