Stati Uniti, debuttano i furgoni col becco da papera

“Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così” avrebbe detto Paolo Conte gettando un primo sguardo sui nuovi mezzi dei portalettere del Piano Postal Service che a breve circoleranno sulle strade degli Stati Uniti. Una flotta di furgoni col becco da papera che ricorda un po’ la prima Fiat Multipla, tutti caratterizzati dalla guida a destra e personalizzati con la fascia bianca, rossa e blu.

106.000 FURGONI COL BECCO DA PAPERA

Si tratta dei primi esemplari dei cosiddetti Next Generation Delivery Vehicle. Ovvero il piano che l’US Postal Service ha commissionato al colosso dei mezzi speciali e per la difesa Oskosh. In base al programma annunciato nel 2020 i postini dell’Usps avranno a disposizione complessivamente 106.000 nuovi veicoli. Di questi, 66.000 sono destinati per le consegne ‘porta a porta’ nelle lande più solitarie del Paese. I mezzi che cominciano a circolare fanno parte del primo lotto, assegnato all’inizio del 2023. In totale, il Postal Service investirà 9,6 miliardi di dollari per la modernizzazione dei veicoli.

“Questi nuovi veicoli stanno migliorando la sicurezza dei nostri dipendenti e le nostre capacità di consegnare in tempo, modernizzando le nostre operazioni per servire 167 milioni di indirizzi in tutta la nazione”, spiega il direttore generale dell’USPS Louis DeJoy.

PROGETTATO PER IL CONFORT DI CHI GUIDA

Il furgone col becco da papera è stato progettato pensando alla sicurezza e al confort dei dipendenti. La visibilità è stata migliorata, i sedili sono ergonomici così come l’altezza interna per muoversi eretti. La maggiore capacità di carico consente il trasporto di più pacchi per viaggio, portando a una riduzione del numero di spostamenti richiesti e con conseguente maggiore efficienza. Storicamente tutti i veicoli del servizio postale hanno la guida destra per consentire di avvicinarsi alle tipiche cassette della posta fuori dalle aree cittadine. Questo per poter lasciare attraverso il finestrino corrispondenza e piccoli pacchi senza muoversi dal posto di guida. (fonte: Ansa)