Alfa Romeo Junior, il 2025 inizia bene

Numeri alla mano: a pochi mesi dal lancio, Junior ha superato quota 22.000 ordini con un mix BEV del 21%. Un risultato che va oltre le previsioni – dicono alla Alfa Romeo – e che dà molta fiducia in vista del completamento della gamma, grazie all’arrivo della versione Ibrida Q4. Fra l’altro anche un’ottima partenza in vista dell’imminente debutto commerciale in Giappone e Australia.

L’entusiasmo con cui i clienti europei hanno accolto la compatta sportiva funge da traino all’intera gamma composta da Tonale, Giulia e Stelvio che nei loro rispettivi segmenti continuano a rappresentare a livello globale i valori d’ italianità sportività e passione del marchio.

COSI’ SANTO FICILI, CEO DI ALFA ROMEO

“Ad inizio anno, in occasione del Salone internazionale di Bruxelles condividevo l’obiettivo ottimistico di 20.000 unità di Junior entro fine gennaio; quindi, per me, superare le aspettative conferma la bontà del progetto e l’ottimo lavoro della nostra rete di concessionari. Riconoscenti verso tutti coloro che fino ad oggi hanno scelto Junior, ci concentriamo ora sul suo debutto in Giappone e Australia, dove avrà il compito di trainare con la sua ondata di novità l’intera gamma composta da Giulia Stelvio e Tonale, già disponibili presso i concessionari Alfa Romeo”.