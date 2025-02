Porsche Italia, un 2024 da record

2 minuti per la lettura

Record di vendite per Porsche Italia nel 2024. E’ stato lo stesso Ad della filiale italiana Pietro Innocenti a elencare i numeri che l’anno scorso hanno portato risultati senza precedenti, numeri che parlano senza mezzi termini di 8.223 unità vendute da gennaio a dicembre con un incremento dell’8% rispetto al 2023 e che in Italia consolidano Porsche come terzo mercato singolo europeo per volumi.

Un traguardo che stando alle parole di Innocenti è frutto di una strategia vincente basata su due pilastri: una gamma quasi completamente rinnovata – con il debutto delle nuove Panamera, Taycan, 911 e Macan – e un efficace ecosistema di touchpoint integrati per migliorare l’esperienza cliente, che si è dimostrato vincente nell’affrontare un settore automobilistico in rapida evoluzione.

PARLA L’AD DI PORSCHE ITALIA

“Siamo orgogliosi di inaugurare il 2025, anno del quarantesimo anniversario di Porsche Italia, annunciando il risultato di vendite più alto mai raggiunto. È un record che attesta non solo la forza dei nostri prodotti, ma anche il successo della rinnovata Client Experience, progettata per elevare l’esperienza dei clienti in tutti i nostri touchpoint”, ha commentato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia.

LE CAMPIONESSE DI VENDITE

A trainare le vendite è stata la Porsche Macan, che ha chiuso il 2024 con 3.011 consegne al cliente finale (37% sul totale vendite), di cui 781 nella nuova versione completamente elettrica. Seguono Cayenne, con 2.542 consegne (31%), e 911 con 1.512 unità consegnate (18%). Sono stati 417 (5%) invece i modelli 718 Boxster e Cayman consegnati nel 2024, mentre la rinnovata Panamera ha totalizzato 406 unità (5%). Ultima posizione per la Taycan con 335 consegne (4%).

The Flat by Macan

L’annuale conferenza stampa si è tenuta presso The Flat by Macan, una location completamente gonfiabile inaugurata lo scorso ottobre a Milano e che presto verrà allestita anche a Roma. “Con The Flat by Macan abbiamo voluto superare la nostra zona di comfort”, prosegue Innocenti. “Per un’auto non convenzionale, serviva un’iniziativa altrettanto dirompente. Questo spazio innovativo, situato in una delle zone più vivaci di Milano, rappresenta appieno l’anima urbana di Macan. Dietro le porte d’ingresso, si apre un luogo che combina arte inFLATable, un ristorante, un cocktail bar e un club.”

Ciliegina sulla torta. Quest’anno Porsche Italia festeggerà il suo 40° anniversario con l’arrivo di una Market Edition speciale realizzata in collaborazione con Ferragamo limitata a quaranta 911 4 GTS e dodici Taycan 4S.