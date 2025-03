Le 10 auto più vendute a febbraio 2025

6 minuti per la lettura

1. Fiat Panda -11.896 unità (13.333 a gennaio)

Niente da fare, non c’è storia, la Panda continua a mantenere saldamene la prima posizione nella top ten delle auto più vendute. A febbraio la bestseller d casa Fiat ha totalizzato 11.896 unità, di meno delle 13.333 di gennaio ma comunque una spanna sopra a tutte le sue concorrenti. Le motorizzazioni spaziano dal bifuel benzina/Gpl, mild hybrid con potenze da 69 a 85 Cv. Disponibile anche in versione 4×4, la Panda è lunga 3,69 metri con un bagagliaio da 225 a 870 litri, ma soprattutto conserva un listino che parte da 15.950 euro.

2. Dacia Sandero – 5.896 unità (5.577 a gennaio)

Anche la Dacia Sandero mantiene il secondo posto, oltretutto con una manciata di unità in più rispetto a gennaio. Due le varianti di carrozzeria, la Streetway e la Stepway, e motorizzazioni benzina e bifuel benzina/Gpl fino a 110 Cv. Ma è il prezzo da 13.800 in su che continua ad essere il suo vero punto di forza.

3. Citroën C3 – 5.767 unità (4.565 a gennaio

Terzo gradino del podio per la Citroen C3, che scippa il posto alla Jeep Avenger facendola scivolare in quarta posizione. Merito delle sue 5.767 unità contro le 4.565 del mese scorso e soprattutto contro le 2932 di dicembre. Tre i motori disponibili, due benzina e un Diesel, a cui si aggiunge una versione elettrica. Alla base della gamma troviamo il 1.2 PureTech 3 cilindri aspirato da 83 Cv e 110 Nm di coppia, accoppiato al solo cambio manuale a 5 marce. Al top della gamma c’è invece il 1.2 PureTech 3 cilindri ma dotato di turbocompressore da 110 Cv e 230 Nm di coppia. Sul fronte del diesel c’è il collaudato 1.5 BlueHDi, un 4 cilindri turbodiesel capace di 102 Cv e 250 Nm, ed accoppiato al solo cambio manuale a 6 rapporti. A listino anche una versione full electric da 83 kW (113 Cv). I prezzi partono da 18.600 euro per la versione 1.2 PureTech You da 83 Cv, e arrivano ai 23.600 euro per la 1.2 PureTech Turbo da 110 Cv.

4. Jeep Avenger – 4.665 unità (4.685 a gennaio)

Quarta posizione dunque per la Jeep Avenger, anche se rispetto al mese scorso ha perso solo 20 unità. Disponibile nelle versioni a benzina con il 1.2 turbo da 100 Cv e 1.2 mild hybrid da 101 Cv, la Jeep Avenger è offerta anche nell’allestimento full electric 115 kW (156 Cv). Il listino parte da 24.750 euro, ma per la versione elettrica si sale a 39.400 euro.

5. Toyota Yaris – 3.567 unità (2.935 a gennaio)

Al quinto posto troviamo invece la Yaris, che in un mese è riuscita a guadagnare ben due posizioni (a gennaio stava al settimo posto). Merito dei suoi efficienti motori a benzina e ibridi, nonché dell’ingresso in gamma di una versione più potente che monta il nuovo sistema ibrido di quinta generazione da130 Cv. Per i prezzi si parte da 24.500 euro.

6. Dacia Duster – 3.512 unità (4.363 a gennaio)

Perde invece una posizione la Dacia Duster, lasciando sul terreno più di 800 unità da un mese all’altro. La Duster vanta una gamma articolata che vede a listino motorizzazioni a benzina, a GPL e full hybrid con potenze che vanno da 101 a 141 Cv. Così come la Sandero, il pezzo forte è il prezzo, che in questo caso parte da 19.900 euro.

7. MG ZS – 3.177 unità (2.438 a gennaio)

Dopo un gennaio che l’ha vista posizionarsi in extremis al decimo posto, la MG ZS torna a riprendersi con orgoglio la sua settima posizione lascia a dicembre. Merito sia dei 739 pezzi in più, e sia dell’effciente motore ibrido full da 197 Cv basato su un 1.5 turbo. Disponibile in 3 differenti allestimenti – Standard, Comfort e Luxury – la MG ZS 2024 ha prezzi che partono da 23.490 euro e arrivano a 39.290 per la versione elettrica.

8. Peugeot 208 – 3.086 unità (3.727 a gennaio)

Nonostante la perdita di quasi 700 unità rispetto a gennaio, la Peugeot 208 riesce a restare nelle prime dieci auto di febbraio, anche se ottava posizione. Disponibile in versione benzina e mild hybrid, fino a 131 Cv, oltre all’offerta delle varianti elettriche da 100 e 115 kW (136 e 156 Cv), la Peugeot 208 ha un prezzo di listino che parte da 21.400 euro per la versione termica e da 35.080 per l’elettrica.

9. Toyota Yaris Cross – 2.989 unità (2.573 a gennaio)

La Toyota Yaris Cross mantiene la stessa posizione del mese scorso, malgrado quasi 400 unità in meno. Disponibile con il sistema full hybrid da 116 Cv o 131 Cv, con trazione anteriore o 4×4, la Yaris Cross ha un prezzo che parte da 28.650 euro.

10. Volkswagen T-Cross – 2.737 unità

Chi si rivede. Scomparsa dalle 10 auto più vendute a dicembre e a gennaio, la T-Roc torna a far palare di sé in virtù di 2.737 unità all’attivo. Il Suv targato Volkswagen viene venduto in tre motorizzazioni benzina con potenze comprese fra i 116 e i 300 Cv, più due 2.0 Tdi turbodiesel da 116 o 150 Cv. Il prezzo di listino parte da 30.350 euro