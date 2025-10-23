Fiat 500 Hybrid: rilancio industriale a Torino con la produzione che riparte da Mirafiori

1 minuto per la lettura

La Fiat 500 Hybrid rappresenta un tassello cruciale nel piano industriale del gruppo Stellantis in Italia: la produzione inizierà presso lo stabilimento storico di Mirafiori (Torino) entro novembre 2025, con un target di 5.000 unità nel primo anno e un obiettivo a regime superiore a 100 000 veicoli annui. Il powertrain scelto è un motore mild-hybrid FireFly da 1.0 litri con cambio manuale a 6 rapporti, prodotto in Italia.

In parallelo, il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha annunciato 400 nuove assunzioni a Mirafiori per sostenere l’incremento produttivo, e ha chiesto una revisione delle regole UE in tema di emissioni per tutelare la competitività dell’industria italiana.

Questo progetto non è solo tecnico, ma anche simbolico: rilancia l’occupazione piemontese, rafforza la presenza “Made in Italy” e mette in evidenza la transizione industriale verso soluzioni ibride ed elettrificate.

Punti chiave