X
<
>

Fiat 500 Hybrid: rilancio industriale a Torino con la produzione che riparte da Mirafiori

| 23 Ottobre 2025 15:21 | 0 commenti

Fiat 500 Hybrid: rilancio industriale a Torino con la produzione che riparte da Mirafiori

fiat, Quotidiano Motori
1 minuto per la lettura

La Fiat 500 Hybrid rappresenta un tassello cruciale nel piano industriale del gruppo Stellantis in Italia: la produzione inizierà presso lo stabilimento storico di Mirafiori (Torino) entro novembre 2025, con un target di 5.000 unità nel primo anno e un obiettivo a regime superiore a 100 000 veicoli annui. Il powertrain scelto è un motore mild-hybrid FireFly da 1.0 litri con cambio manuale a 6 rapporti, prodotto in Italia.

In parallelo, il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha annunciato 400 nuove assunzioni a Mirafiori per sostenere l’incremento produttivo, e ha chiesto una revisione delle regole UE in tema di emissioni per tutelare la competitività dell’industria italiana.
Questo progetto non è solo tecnico, ma anche simbolico: rilancia l’occupazione piemontese, rafforza la presenza “Made in Italy” e mette in evidenza la transizione industriale verso soluzioni ibride ed elettrificate.

Punti chiave

  • Produzione: lancio previsto novembre 2025 a Mirafiori.
  • Target primo anno: 5 000 unità; obiettivo a regime: ~100 000 veicoli/anno.
  • Motore: FireFly 1.0 litri mild-hybrid + cambio manuale 6 marce.
  • 400 nuove assunzioni a Mirafiori annunciate.
  • Strategia: rilancio dell’industria automotive italiana nel contesto europea.

Ti potrebbe interessare anche:


Quotidiano Motori, la nuova Fiat Topolino è pronta a elettrificare le città
-------------------------
Porte Aperte Fiat: il giorno della Grande Panda
-------------------------
Piano Italia Fiat, venghino signori …
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI