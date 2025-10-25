Incentivi auto, risorse già esaurite: lunga attesa sulla piattaforma per poter accedere al Bonus

1 minuto per la lettura

Tutti esauriti i fondi per gli incentivi per le auto elettriche, in pochissimo tempo la piattaforma Sogei ha chiuso le prenotazioni

Il tanto atteso click day per il Bonus auto elettriche 2025, previsto inizialmente per il 15 ottobre, è stato ufficialmente rinviato al 22 ottobre alle ore 12. Attualmente però, la piattaforma Sogei del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ha registrato un notevole sovraccarico subito dopo l’apertura, comunica che i fondi sono già esauriti.

Ricordiamo che il bonus prevedeva contributi fino a 11.000 euro per i privati e fino a 20.000 euro per le microimprese, destinati all’acquisto di veicoli elettrici nuovi, a condizione di rottamare un veicolo a motore termico fino a Euro 5 e di risiedere in una delle aree urbane funzionali (FUA).

La disponibilità limitata dei fondi e l’elevata domanda hanno reso la procedura di accesso particolarmente complessa (e competitiva). Il Ministero ha previsto l’assegnazione dei fondi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, il che non ha semplficato le operazioni generando una congestione della piattaforma. In risposta alle problematiche riscontrate, il MASE ha annunciato l’intenzione di potenziare le capacità del sistema informatico per gestire meglio l’afflusso di utenti.

Condiviso un apposito video tutorial messo a disposizione dal Ministero per assistere i richiedenti nella corretta compilazione delle domande. Nonostante questi sforzi però molte persone continuano a manifestare insoddisfazione per l’esperienza complessiva, evidenziando la necessità di un miglioramento nella gestione delle procedure online.

Intanto, però, il sito evidenzia un avviso importante: ” _Tutte le risorse risultano al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno immediatamente riattivati sulla piattaforma. Ti invitiamo a verificare periodicamente la disponibilità”