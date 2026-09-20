Auto d’epoca in corteo da Legnano a Milano con il numero 1522 per le vittime di violenza e stalking

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Da Legnano a Milano organizzata una sfilata di auto d’epoca con il numero 1522 sulla carrozzeria per promuoverne la conoscenza a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking

Decine di auto d’epoca sono partite questa mattina, 20 settembre 2026, dal museo Fratelli Cozzi di Legnano, sfilando e attraversando il centro di Milano, per promuovere la conoscenza del numero di telefono 1522, il servizio pubblico gratuito, promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking. Le auto hanno viaggiato tutte con il numero 1522 stampato sopra, raggiungendo le 100 Sedie Rosse nell’aia di Cascina SpazioVivo nel centro di UpTown.

Da cinque anni l’aia di Cascina SpazioVivo ospita un’installazione radicale. Cento sedie rosse lasciate libere a disposizione di chiunque voglia sedersi, incontrarsi, fermarsi. Cento sedie che formano, così, un manifesto permanente contro la violenza di genere. Un messaggio rinnovato ogni anno con nuove iniziative, mostre e momenti di incontro dedicati alle donne.

E in questa cornice nasce l’evento di oggi: “1522 | Motori in marcia contro la violenza sulle donne”. Il raduno itinerante di auto e moto d’epoca promosso insieme a Città Metropolitana di Milano, museo Fratelli Cozzi di Legnano e Scuderia Sant Ambroeus. Il nome dell’iniziativa richiama il numero verde nazionale anti-violenza e stalking attivo 24 ore su 24. Numero gratuito e anonimo, istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Per un giorno, quel numero, quindi, lascia la dimensione privata delle telefonate d’aiuto per diventare un simbolo pubblico e condiviso. Ogni auto e ogni moto del raduno, infatti, ha rinunciato al proprio numero di gara per esporre esclusivamente il bollo “1522”. Trasformando così una sfilata in un corteo di alleanza collettiva.

Il corteo partito da Legnano e da Viale De Gasperi a Milano, ha attraversato l’Arco della Pace e l’Arena e si è concluso a Cascina SpazioVivo a UpTown. Lo stesso spazio pubblico che le 100 Sedie Rosse hanno reso, in questi anni, un punto di riferimento per il quartiere. Alle 15 e 22, orario scelto non a caso, un grande selfie collettivo ripreso con un drone ha unito equipaggi e pubblico in una forte immagine simbolica. La partecipazione al raduno ha previsto una donazione a favore della Fondazione Una Nessuna Centomila, che sostiene i centri anti-violenza sul territorio.