Nuova Nissan Micra conquista le 5 stelle Green NCAP per la sostenibilità

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Un importante riconoscimento per la Nuova Nissan Micra che ottiene il massimo dei voti da Green NCAP: cinque stelle per le sue prestazioni ambientali

ROMA – La nuova Nissan MICRA ottiene il massimo dei voti, le cinque stelle Green NCAP per la sostenibilità, assegnato dall’organizzazione indipendente di valutazione ambientale.

Il riconoscimento premia le eccellenti prestazioni ambientali di MICRA in aree chiave quali la qualità dell’aria, l’efficienza energetica e le emissioni di gas serra. Green NCAP, inoltre, prende in considerazione l’intero ciclo di vita del veicolo. Dalla produzione, all’utilizzo fino al trattamento di fine vita, offrendo una valutazione indipendente del suo impatto ambientale complessivo.

La valutazione a cinque stelle è il più alto livello di riconoscimento assegnato da Green NCAP in termini di sostenibilità. Un riconoscimento riservato solamente ai veicoli che l’ente considera “veicoli elettrici molto efficienti”. Nei test condotti da Green NCAP, la nuova MICRA elettrica ha ottenuto risultati eccellenti in tutte le aree analizzate. Ha registrato un punteggio di 9,3 su 10 per l’efficienza energetica e di 10 su 10 per le emissioni di gas serra. Green NCAP ha inoltre valutato le prestazioni della MICRA in condizioni di freddo come “Buone”.

Progettata per essere un’auto elettrica compatta, con 4 metri di lunghezza e 1,8 metri di larghezza Nissan MICRA è agile e piacevole da guidare. Soprattutto nei contesti urbani europei. Garantisce al tempo stesso elevati standard di sostenibilità certificati da Green NCAP. I clienti possono scegliere tra due opzioni di batteria: da 40kWh o da 52kWh, per un’autonomia rispettivamente fino a 317 km e 416 km (WLTP), a seconda delle specifiche di mercato.

La versione con batteria da 40kWh supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 80kW, mentre quella da 52kWh arriva fino a 100kW, consentendo tempi di ricarica ridotti e una maggiore praticità nell’utilizzo quotidiano. A contribuire ulteriormente all’efficienza della vettura sono il sistema di frenata rigenerativa e la tecnologia e-Pedal di Nissan, che permettono di recuperare energia durante la guida e ottimizzare i consumi, pari a 14,2 kWh/100 km.