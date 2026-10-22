Villa La Massa Excellence 2026, due riconoscimenti per Maserati

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Due importanti riconoscimenti siglano il successo di Maserati a Villa La Massa Excellence 2026, la casa del tridente conquista il premio speciale Longest Drive e il terzo posto nella categoria Raging Heritage

ROMA – Due prestigiosi riconoscimenti per Maserati alla quarta edizione di Villa La Massa Excellence 2026, il concorso d’eleganza che dal 16 al 18 ottobre ha riunito alcune delle più affascinanti automobili dell’epoca moderna nella storica dimora affacciata sull’Arno, alle porte di Firenze. L’esclusivo evento, che recupera lo spirito originario dei grandi concorsi d’eleganza, ha visto la partecipazione di 43 esemplari tra hypercar, modelli in edizione limitata, creazioni personalizzate e vetture da competizione.

Una cornice di grande fascino, affine all’universo Maserati, dove l’eccellenza automobilistica incontra da sempre l’eleganza e la passione per la guida. Protagoniste di questo importante risultato sono state la leggendaria Maserati MC12 Versione Corse, terza classificata nella categoria Racing Heritage, e la Maserati 3200 GT Assetto Corsa, vincitrice del premio speciale Longest Drive, assegnato alla vettura che ha percorso la maggiore distanza per raggiungere il concorso. Due riconoscimenti che celebrano altrettante icone del Tridente, accomunate da un patrimonio di design, innovazione e prestazioni che continua a conquistare appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

TERZO POSTO NELLA CATEGORIA RACING HERITAGE PER LA MASERATI MC12

A conquistare il terzo gradino del podio nella categoria Racing Heritage è stata la Maserati MC12 Versione Corse del 2006, autentica leggenda del motorsport e simbolo di una delle stagioni agonistiche più gloriose della storia recente del Marchio. Nel 2004, infatti, MC12 segna il ritorno di Maserati nelle competizioni GT internazionali dopo 37 anni di assenza, inaugurando un’epopea destinata a lasciare un segno indelebile. Tra il 2004 e il 2010, la supersportiva del Tridente conquista 22 vittorie e 14 titoli, tra cui due Coppe Costruttori, cinque Campionati Piloti e sei Campionati a Squadre. A questi si aggiungono tre successi alla 24 Ore di Spa, nel 2005, 2006 e 2008, e due secondi posti, nel 2007 e 2009. Tra i grandi protagonisti di quella straordinaria avventura figura Andrea Bertolini, oggi Maserati Reference Driver & Racing Advisor, che nel 2010 conquista il FIA GT1 World Championship al volante della MC12.

ALLA MASERATI 3200 GT IL PREMIO LONGEST DRIVE

Altrettanto significativo il riconoscimento assegnato alla Maserati 3200 GT Assetto Corsa, vincitrice del premio speciale Longest Drive, che celebra la passione dei collezionisti e la capacità di queste automobili di continuare a emozionare anche a distanza di decenni. Presentata nel 2001 e prodotta in 259 esemplari fino al 2002, la 3200 GT Assetto Corsa rappresenta l’interpretazione più sportiva della celebre granturismo disegnata da Giorgetto Giugiaro, immediatamente riconoscibile per gli iconici gruppi ottici posteriori a boomerang, divenuti uno degli elementi stilistici più amati dagli appassionati del Tridente.

Spinta da un motore V8 di 3,2 litri capace di raggiungere i 285 km/h, la versione Assetto Corsa si distingue per un assetto ribassato di circa 15 mm, sospensioni regolabili e uno sterzo più diretto e reattivo. A sottolinearne il carattere racing contribuiscono le pinze freno rosse, le targhette identificative e i cerchi ruota a 15 razze in colore antracite. L’esemplare premiato a Villa La Massa, originariamente venduto in Germania, ha ottenuto la certificazione Maserati Classiche, testimoniata dallo speciale badge applicato alla calandra, unico elemento non originale della vettura. Un riconoscimento che ne attesta l’autenticità e valorizza il patrimonio storico del Marchio, confermando l’importanza delle attività dedicate alla tutela e alla conservazione delle sue automobili più rappresentative.

AL “LA MASSA EXCELLENCE” ANCHE L’ESCLUSIVA MASERATI GT2 STRADALE FUORISERIE

A completare la presenza Maserati a Villa La Massa Excellence è stata un’esclusiva GT2 Stradale Fuoriserie realizzata appositamente per un collezionista, anch’essa protagonista del concorso con una personalizzazione che rende omaggio alla gloriosa tradizione sportiva della MC12. Frutto del programma Maserati Fuoriserie, la supersportiva si distingue per l’accattivante livrea Blu Victory metallizzato, una tonalità creata per celebrare i successi della MC12 nel Campionato Mondiale GT1, impreziosita dal grande Tridente Bianco Pastello sul tetto in carbonio opaco e dalla tabella porta-numero con il numero 33 in Rosso e il Tricolore italiano.

I richiami al motorsport proseguono nei cerchi monodado nero anodizzato e nell’abitacolo rivestito in Alcantara blu e nera, con raffinate cuciture a contrasto. Inoltre, su richiesta del cliente, sul vano motore spicca la firma di Andrea Bertolini, a suggello di un legame profondo tra due generazioni di supersportive Maserati, unite dalla stessa passione per le competizioni e da un’eredità sportiva che continua a ispirare il presente del Tridente. Va infine ricordato che la speciale Maserati GT2 Stradale ha preso parte, domenica 18 ottobre, alla Mugello Track Experience, raggiungendo il Circuito del Mugello per la parata conclusiva.